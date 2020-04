Olympijského vítěze z Fidži zatkli za porušení karantény

Zvětšit fotografii Fidžijský ragbista Semi Kunatani (vlevo) pokládá pětku za „dohledu“ Američana Perryho Baka. | foto: AP

dnes 9:21

Olympijský vítěz Semi Kunatani byl společně s dalším nejmenovaným fidžijským ragbistou zatčen za to, že po návratu do vlasti z ciziny nešel do povinné čtrnáctidenní karantény. Oba hráče kritizoval národní svaz i ministerský předseda této ostrovní země.

Olympijský šampion v sedmičkovém ragby z Ria de Janeiro Kunatani hraje za londýnský klub Harlequins. Společně s kolegou se vrátili na Fidži přes Singapur, a protože nedodrželi čtrnáctidenní karanténu, byli zadrženi. V zemi s necelým milionem obyvatel, kde je ragby zdaleka nejpopulárnějším sportem, je zatím hlášeno 12 případů nákazy koronavirem. „Silně odsuzujeme chování těchto dvou hráčů, kteří neuposlechli nařízení jít do izolace. Takové nezodpovědné jednání je naprosto nepřijatelné a souhlasíme s jejich zatčením a dalšími případnými postihy,“ uvedl výkonný šéf národní ragbyové unie John O’Connor. Naznačil, že hráče od jeho organizace čeká disciplinární trest. Ragbisty kritizoval v neděli také předseda vlády Frank Bainimarama během svého pravidelného brífinku.