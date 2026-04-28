Brno má volejbalový titul! Šelmy dokonaly otočku, slaví s rekordní návštěvou

Šelmy Brno získaly druhý titul v extralize volejbalistek. V pátém finálovém utkání porazily Duklu Liberec 3:1 a sérii ovládly 3:2, přestože úvodní dva zápasy prohrály. Rozhodujícímu utkání ve Winning Group Areně přihlíželo 4569 diváků, čímž byl výrazně překonán extraligový rekord 3692 fanoušků z třetího zápasu této série.

Šelmy zakončily titulem nejúspěšnější sezonu své osmileté historie. Pouze s jednou porážkou vyhrály základní část, ovládly i Český pohár a navázaly na extraligové zlato z roku 2024.

Před dvěma lety Šelmy také porazily ve finále Liberec, který na svůj druhý titul dál čeká. Dosud se radoval jen v roce 2021, kdy byla sezona zkrácena kvůli pandemii koronaviru. Třetí místo v extralize vybojoval Frýdek-Místek.

„Byli jsme nad propastí, ale diváci nás dohnali k titulu. Musím přiznat, že to pro nás byla povinnost. Byli jsme favorit, ale Liberec hrál celou sérii úžasně,“ řekl novinářům kouč Šelem Ondřej Marek.

Liberecké volejbalistky v úvodu přečkaly nápor Brna, které šlo do vedení 12:8, zlepšenou obranou i hrou v poli vyrovnaly skóre a úvodní set dotáhly trpělivou a téměř bezchybnou hrou do vítězného konce.

Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Datart volejbalové extraligy žen mezi Šelmami Brno a Duklou Liberec. Přijímá Marie Kozubíková.
Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Datart volejbalové extraligy žen mezi Šelmami Brno a Duklou Liberec.
Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Datart volejbalové extraligy žen.
Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Dartart volejbalové extraligy žen. K podobnému úspěchu přišly Šelmám fandit i novopečené šampionky florbalové extraligy, ženy Bulldogs Brno.
Brňanky po první změně stran přidaly na servisu a hned se to projevilo na skóre. Při podání nahrávačky Šmídové získaly Šelmy šestibodový náskok, na který reagoval kouč hostů Martin Hroch sérií střídání, jenže k obratu ve druhém setu to nevedlo. Brňanky svůj náskok udržovaly tvrdým servisem i útokem.

Ve třetí sadě se odehrávala opět vyrovnaná bitva, ani jeden tým neodskočil na větší než dvoubodový rozdíl. To platilo do stavu 15:15, potom Brňanky přece jen využily drobných zaváhání Severočešek a v koncovce nepřipustily žádné drama.

„Museli jsme jít na hranu a někdy i kousek za ni. Nejen v tomto setu, ale v celé sérii,“ uvedl Marek.

Šelmy tak byly poprvé v celé finálové sérii blíže mistrovskému titulu a tuto psychickou vzpruhu dokonale využily. Od prvních míčů čtvrté sady navyšovaly své vedení. Liberec zmobilizoval poslední zbytky sil, ale rozjetý tým domácích už šanci nepustil z rukou.

Mistrovské oslavy spustil po dvou hodinách hry hned první proměněný mečbol.

Liberecký kouč Hroch byl i se stříbrem spokojen. „Náš sezónní cíl byl dostat se do semifinále a hrát o medaile, což jsme překročili. Finále bylo skvělé, odehráli jsme pět nádherných zápasů před skvělou kulisou. Holky odvedly dobrý výkon, ale v závěru nám docházely baterky. Šelmy šly za titulem od začátku sezony a musím před nimi smeknout klobouk,“ řekl.

Finále play off volejbalové extraligy žen

5. zápas

Šelmy Brno - Liberec 3:1 (-22, 19, 19, 16)
Nejvíce bodů: Širůčková 18, Silvaová 17, Straková a Kozubíková po 15 - Pavlíková 14, Jelínková 13, Šulcová 10. Konečný stav série: 3:2

Konečné pořadí:
1. Šelmy Brno, 2. Liberec, 3. Frýdek-Místek, 4. Lvice Praha, 5. Prostějov, 6. Ostrava, 7. Přerov, 8. Olomouc, 9. KP Brno, 10. NVC Kladno, 11. Šternberk, 12. Olymp Praha

Brno má volejbalový titul! Šelmy dokonaly otočku, slaví s rekordní návštěvou

Aktualizujeme
Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Datart volejbalové extraligy žen...

Šelmy Brno získaly druhý titul v extralize volejbalistek. V pátém finálovém utkání porazily Duklu Liberec 3:1 a sérii ovládly 3:2, přestože úvodní dva zápasy prohrály. Rozhodujícímu utkání ve Winning...

28. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:50

