Brno má volejbalový titul! Šelmy dokonaly otočku, slaví s rekordní návštěvou

Šelmy zakončily titulem nejúspěšnější sezonu své osmileté historie. Pouze s jednou porážkou vyhrály základní část, ovládly i Český pohár a navázaly na extraligové zlato z roku 2024.
Před dvěma lety Šelmy také porazily ve finále Liberec, který na svůj druhý titul dál čeká. Dosud se radoval jen v roce 2021, kdy byla sezona zkrácena kvůli pandemii koronaviru. Třetí místo v extralize vybojoval Frýdek-Místek.
„Byli jsme nad propastí, ale diváci nás dohnali k titulu. Musím přiznat, že to pro nás byla povinnost. Byli jsme favorit, ale Liberec hrál celou sérii úžasně,“ řekl novinářům kouč Šelem Ondřej Marek.
Liberecké volejbalistky v úvodu přečkaly nápor Brna, které šlo do vedení 12:8, zlepšenou obranou i hrou v poli vyrovnaly skóre a úvodní set dotáhly trpělivou a téměř bezchybnou hrou do vítězného konce.
Brňanky po první změně stran přidaly na servisu a hned se to projevilo na skóre. Při podání nahrávačky Šmídové získaly Šelmy šestibodový náskok, na který reagoval kouč hostů Martin Hroch sérií střídání, jenže k obratu ve druhém setu to nevedlo. Brňanky svůj náskok udržovaly tvrdým servisem i útokem.
Ve třetí sadě se odehrávala opět vyrovnaná bitva, ani jeden tým neodskočil na větší než dvoubodový rozdíl. To platilo do stavu 15:15, potom Brňanky přece jen využily drobných zaváhání Severočešek a v koncovce nepřipustily žádné drama.
„Museli jsme jít na hranu a někdy i kousek za ni. Nejen v tomto setu, ale v celé sérii,“ uvedl Marek.
Šelmy tak byly poprvé v celé finálové sérii blíže mistrovskému titulu a tuto psychickou vzpruhu dokonale využily. Od prvních míčů čtvrté sady navyšovaly své vedení. Liberec zmobilizoval poslední zbytky sil, ale rozjetý tým domácích už šanci nepustil z rukou.
Mistrovské oslavy spustil po dvou hodinách hry hned první proměněný mečbol.
Liberecký kouč Hroch byl i se stříbrem spokojen. „Náš sezónní cíl byl dostat se do semifinále a hrát o medaile, což jsme překročili. Finále bylo skvělé, odehráli jsme pět nádherných zápasů před skvělou kulisou. Holky odvedly dobrý výkon, ale v závěru nám docházely baterky. Šelmy šly za titulem od začátku sezony a musím před nimi smeknout klobouk,“ řekl.
Finále play off volejbalové extraligy žen
5. zápas
Šelmy Brno - Liberec 3:1 (-22, 19, 19, 16)
Konečné pořadí: