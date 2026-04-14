Volejbalové Šelmy míří do Ronda. Nezdar Komety na nás snad nepřejde, smějí se

Jiří Černý
  15:04
Rondo bez ledu, ale opět s nejvyššími ambicemi. Šelmy Brno odehrají finále Datart extraligy žen v hale hokejové Komety a míří hodně vysoko – na rekordní návštěvu i titul. Věří, že nezvyklé prostředí přitáhne tisíce lidí a vytvoří atmosféru, jakou ženský volejbal v Česku ještě nezažil.
Zaplněná brněnská hala sleduje souboj domácích volejbalistů s Libercem. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Královopolanky (v bílé) se těšily na sérii s městským rivalem a favoritem...
Šelmy Brno se radují ze zisku Českého poháru.
Pod velkou kostkou s obrazovkami zmizel středový kruh i červená čára. Napůl halu nově dělí vysoká volejbalová síť.

Hokejová Winning Group Arena se v těchto dnech převlékla do volejbalového hávu. Led je rozpuštěný, plexiskla z mantinelů zmizela a uprostřed nich vyrostla volejbalová palubovka položená na černých panelech.

Hokejová Winning Group Arena, známá jako Rondo, se stane dějištěm finále volejbalové extraligy žen. Svůj domov zde budou mít Šelmy Brno. (duben 2026)
Právě tady odehrají Šelmy Brno domácí zápasy finálové série extraligy žen. Poprvé už ve čtvrtek od 18 hodin.

Do haly, která do vypadnutí ve čtvrtfinále sloužila hokejistům Komety, přichází volejbalistky s jasným přáním. „Výkony Komety se na nás snad nepřenesou. Jde se hrát volejbal, je jedno kde to je,“ říká trenér vítězek základní části Ondřej Marek s úsměvem i nadsázkou.

„Je to deset let od volejbalového finále v Rondu, tedy mužského. Se Šelmami to zopakujeme,“ vysvětluje ředitel klubu Martin Gerža.

Velká hala má být jedním z hlavních taháků. Brněnský klub otevřeně mluví o ambici přepsat historii. Tedy alespoň tu ženskou. „Cílem je jít na rekord extraligy žen v počtu diváků na jednom utkání,“ dodává Gerža.

V ženské soutěži se dosud nikdy nehrálo před více než dvěma tisíci fanoušky, výjimkou bylo brněnské derby s návštěvou 2041 diváků. V Rondu však míří výš. A to aspoň o polovinu. „Cílovka je tři tisíce, kdybychom se neměli dostat přes tuto metu, bude to selhání. Jinak by Rondo nedávalo smysl,“ upozorňuje Gerža.

Kabina jako školka. Šelmy trénují dvourychlostně a vládnou extralize

Inspiraci mají Šelmy deset let starou. Tehdy mužský tým Volejbal Brno dokázal finálovou sérii proti Liberci zdramatizovat a v šestém utkání přilákal do Ronda 5556 diváků, což je dodnes extraligový rekord.

Současný trenér Šelem Ondřej Marek byl tehdy u toho jako kouč mužů.

„Když vidím fotky z Ronda před deseti lety, tak mám pocit promrhané příležitosti. Finále jsme prohráli. Beru to teď jako šanci na reparát,“ říká. Zároveň ale odmítá, že by tlak velké haly měl tým svazovat. „Neřeším tuto motivaci, nevnímám to jako závazek. V průběhu sezony jsme se výkony nominovaly na to, že máme k titulu dokráčet,“ tvrdí Marek.

Aby také ne. Šelmy v základní části ztratily jediný z 22 zápasů, v play off za šest utkání prohrály jen jeden set.

Podle kouče zůstává hlavní cíl jasný – zvládnout sérii sportovně. „Zodpovědnost lídra soutěže bereme na sebe, víme o ní a necítím, že by to v týmu někoho svazovalo,“ dodává.

Velké prostředí si hráčky postupně osahávají. Některé překvapily detaily, jiné se těší. „Bála jsem se kostky nahoře, zvykly jsme si ale na to a už se těšíme na zápasy,“ přiznává smečařka Klára Šrámková.

Kostka na výjimku

Ostatně kostka nadělala organizátorům největší potíže. Výška od země projde pravidly jen s několikaticentimetrovou výjimkou.

Muži ji před deseti lety museli nechat sundat. U těch už by prostor nad sítí vážně nestačil. I přes menší technickou náročnost Šelmy jeden zápas vyjde na přibližně půl milionu korun.

Pro řadu mladších hráček jde o zcela novou zkušenost. „Holky nám o tom vykládaly, ale chtěla jsem to hodnotit až s vlastním zážitkem,“ říká univerzálka Nikola Furdová. Jakmile ale mikrofony a objektivy novinářů zmizely, Furdová se bavila tréninkem a prostoru s 7700 místy pro hokej nevěnovala pozornost.

Školka na kopci, mistryně v potížích. Šmídová stihla vše a vletí do play off

Brazilská posila Jéssica Silvaová má naopak s velkými arénami zkušenosti. „Mám ráda velké stadiony, jsem na to zvyklá z Brazílie. Doufám, že tu bude plno,“ říká.

Ostatně největší starost dam v hale? „Holky nemají šatnu Komety, tam ostatně nepustili hokejisté ani chlapy, zůstává opět zamčená. Důležité je, jestli je v šatně zrcadlo,“ směje se Gerža. „Vinci (Pavla Šmídová) si ale vzala aspoň kalendář roku 2025, co jsme fotily,“ dodala Šrámková.

Organizátoři chtějí z finále udělat víc než jen sportovní událost. Chystají doprovodný program i koncerty. „Chceme, aby i děti a celé rodiny měly vyžití před zápasem. Přijedou Vojtaano a Slavíček,“ přibližuje manažer a účastník prvního brněnského finále v Rondu Michal Hrazdira. Klub zároveň sází i na fanouškovskou základnu hokejové Komety, s níž spolupracuje.

Klub mohl při jednáních těžit i z osobních vazeb. Majitel hokejové Komety Libor Zábranský je totiž strýcem nahrávačky Pavly Šmídové, dříve Vincourové. I díky tomu proběhla dohoda o využití haly bez komplikací.„Spolupráce s Kometou funguje, ve všem nám vyšli vstříc,“ oceňuje manažer Michal Hrazdira.

Třetí zápas raději organizovat nechtějí

„Brňané jsou zvyklí do Ronda chodit, nemusí být ani velkými volejbalovými fanoušky. Přijdou se podívat na atmosféru,“ věří Gerža. Podle Hrazdiry má navíc hala specifickou energii. „Když jste zvyklí hrát v hale na Kounicově a přijdete sem, tak máte husí kůži. Rondo dokáže být neskutečné,“ vzpomíná na finále před deseti lety.

Tehdy byl jedním z aktérů rekordního večera. „Končil jsem tu druhý zápas esem. Je to jeden z nejsilnějších kariérních zážitků, byť jsem hrál dlouho a zažil mnohé,“ dodává.

Šelmy však nechtějí spoléhat jen na kulisu. Ve finále narazí na silný Liberec. „Soupeř je dobrý, zkušený. Mají ve svém jádru reprezentantky, hrají dobře v obraně a skvěle podávají,“ upozorňuje Marek.

Svou výhodu však vidí ve fyzických parametrech. Šelmy budou nejen zkušenější, ale také vyšší. „Jejich nevýhodou je, že jsou menší, snad budeme těžit z výškové převahy. Budeme chtít být silnější v útoku,“ plánuje.

O ideálním scénáři má jasno i vedení klubu. „Nejraději bychom z Ronda odcházeli s titulem už z druhého zápasu za stavu 3:0. Nikdo si nepřeje pátý rozhodující mač, ani v Rondu ne,“ říká Gerža.

