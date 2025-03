Školka na kopci, mistryně v potížích. Šmídová stihla vše a vletí do play off

A tak se jedna z ústředních hráček mistrovských Šelem Brno už jen od srdce zasměje vzpomínce na to, co jí loni blesklo hlavou, když se minulý rok na operaci s kolenem a několikaměsíční pauzu chystala.

„Pomyslela jsem si: Probůh, kdo bude vodit děti do školky a vyzvedávat je domů? Zvlášť když máme školku na kopci! “ vybaví si brněnská rodačka nepříjemnost v konkrétních obrysech.

Čtvrtfinále extraligy Prostějov – Přerov

Olomouc – Šelmy Brno

Liberec – Frýdek-Místek

Olymp – Ostrava Série začínají 18. března, hraje se na tři vítězné zápasy.

S berlemi vedle gauče a ortézou na koleni jí první měsíc dělalo problém i dojít si pro vodu. V tomhle období jí s domácností pomohl manžel, basketbalista Filip Šmíd, hrající momentálně za Zlín. I díky jeho přiložení ruky k domácímu dílu mohla zkušená nahrávačka myslet s čistší hlavou na svůj comeback.

„Co si budeme povídat, mít berle je s dvěma dětmi omezující. I uklízení mě stálo strašně moc sil. Manželovi musím poděkovat, jak to zvládl. Pro něco moje zranění nakonec taky bylo dobré; uvědomil si, že i já doma něco dělám,“ hlásí pobaveně Šmídová.

Svízelí z úplně jiné kategorie pak pro ni bylo během rekonvalescence sledovat utrápené výkony Šelem. Na jejich lavičku chodila během zápasů ve společnosti těhotné kapitánky Ivony Markové a obě společně přihlížely tomu, jak oslabené obhájkyně titulu klopýtají od porážky k porážce. Šelmy, které navíc po loňském titulu opustily některé důležité hráčky, se usadily v dolní polovině tabulky.

Na lavičce volejbalových Šelem Brno se baví (zleva) Pavla Šmídová a Ivona Marková. (2024)

„Z lavičky vidí člověk každou chybu. Nebyla to pastva pro oči,“ přiznává nahrávačka.

O to cennější pro Šelmy je, že stihla poslední tři zápasy dlouhodobé části a je fit na play off, které začne příští týden. Titul v něm budou Šelmy obhajovat ze sedmého místa tabulky, ve čtvrtfinále narazí na silnou Olomouc.

Že mají v sérii podstatně větší šance, než tabulkové umístění napovídá, je hlavně zásluhou Šmídové a všech, kdo se na jejím uzdravení podíleli. „Měla jsem tu nejlepší péči, pracovala na rehabilitaci i kondici. Cítím se fit,“ hlásí bývalá reprezentantka, sestra hokejisty Tomáše Vincoura.

Zatímco ten se loni, v třiatřiceti letech, odhodlal k ukončení kariéry a v Kometě přešel na manažerskou pozici, o dva roky mladší Šmídová myšlenky na konec rychle zaplašila.

„Sportovní život je hrozně krátký. Je jiný než ten pracovní i rodinný. Pracovat budu po zbytek života. Mám strašně ráda tým i komunikaci v šatně,“ líčí máma dvou dětí, kombinující rodinu a vrcholovou kariéru.

Nejen proto by se nikdo nemohl divit, kdyby se rozhodla kvůli zranění kolene palubovku opustit. Navíc by končila na vrcholu se zlatou medailí z extraligy a oceněním pro nejlepší hráčku soutěže.

„Jenže já jsem byla nastavená tak, že se vrátím, že to chci a nejede přes to vlak. Motivaci mám velkou, ať už do zbytku této, nebo do příští sezony. Chci hrát dál. Baví mě to hodně, možná i víc než před zraněním,“ vypráví nadšeně.

Šelmy Brno Volejbalistkou roku se stala naše nahrávačka Pavla Šmídová Za své výkony byla oceněna dnes na slavnostním galavečeru Volejbalista roku. Gratulujeme! #chirombo 155 11

Spokojené mohou být i Šelmy. Tým, jenž bez své řídicí jednotky od začátku ledna prohrál pět zápasů z šesti, dokázal ve zbývajících třech kolech se Šmídovou v sestavě porazit druhou Olomouc i třetí Liberec a prohrál jen s vítězem dlouhodobé části z Prostějova.

„Není to jen má zásluha. Vrátila se i Vendula Straková, přišla nová univerzálka (Gabriela Maciagowská) z Frýdku-Místku a to nám hodně pomohlo,“ hodnotí nahrávačka.

Díky tomu, jak Šelmy v minulých kolech „prohnaly“ nejlepší celky extraligy, hledí směrem k play off s optimismem. „Ty zápasy proti špičce tabulky nám ukázaly, kde jsme se v sezoně mohly pohybovat, kdybychom byly kompletní,“ uvažuje.

Momentka z utkání extraligy volejbalistek mezi brněnskými Šelmami (v žlutém) a Prostějovem. (březen 2025)

Bez větších emocí hledí Šmídová k situaci u dna tabulky, kde mělo poslední skončit KP Brno, ale kvůli upozornění na nepovolený start ukrajinské hráčky v týmu Šternberka se posunulo na jeho úkor na předposlední místo a zajistilo si záchranu.

„Nepříjemné je, že protest vyšel z KP Brno, které se tak vyhne baráži, ale co se dá dělat. Pravidla jsou pravidla, musí se dodržovat a Šternberk je porušil, tak za to pyká,“ krčí rameny volejbalová osobnost.

Stejně tak ji nechává chladnou výsledkový i tabulkový sešup celku z Králova Pole, kde se předloni slavil titul. Také v tomto případě se úspěšné družstvo rozuteklo a pro KP Brno začalo nové budování, které s sebou nese prohry.

„Asi mají takovou koncepci. Viděla jsem jejich slogan Road To Medal 2027, takže asi k tomuto datu směřují. Já do jejich ‚kuchyně‘ nevidím, KP Brno mě sice sportovně vychovalo, ale jinak je vnímám jako každý jiný tým. Citovou vazbu k němu nemám. Jestli je v lize poslední, tak zkrátka je,“ konstatuje Šmídová.