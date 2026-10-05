Šéfka Mostu po první bitvě o Evropskou ligu: Porazila nás hlava, na postup máme

Výchozí pozice přesto není špatná. „Nadějný výsledek to snad je, ale holky si to prohrály samy. Měly jsme 42 střel na bránu a daly jen 18 gólů, to je hodně špatná efektivita,“ vyčítala Chotěborská.
Doteď nechápe, proč Černí andělé ve střelbě tak selhali. „Pořád jsem naštvaná, přemýšlím o tom, čím to mohlo být. Rozhodně to není v trenérovi, holky se do těch šancí dostaly, ale kouč za ně už góly dávat nemůže,“ zastala se mostecká předsedkyně nového hlavního trenéra Matěje Šustáčka.
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Zápas se pro hostující tým vyvíjel dobře, Andělé vedli 7:4 i 8:5, ovšem Gjorče do poločasu srovnalo na 10:10 a po obrátce duel otočilo. „Domácí nás překvapili vysunutou agresivní obranou, s tím jsme se nedokázaly moc vyrovnat. Ale když jsme se do šancí už dostaly, tak jsme je neproměnily. Dostat venku v Evropském poháru 22 gólů je dobré, ale dát jich jen 18 je strašné.“
Na bouřlivé balkánské prostředí se Chotěborská vymlouvat nechce. „Bylo tam možná 200 fanoušků, ale byl to hukot – bučí na vás, pískají. Jenže na to jsme měly být připravené. Máme v týmu dost reprezentantek, které vědí, jak to na Balkáně vypadá. Měly si s tím poradit.“
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Mostu chyběla opora Dominika Zachová, která se vrátila zraněná z reprezentačního srazu. Její start je nejistý i v sobotní odvetě. „Určitě máme na to, abychom vyhrály nejméně o pět gólů a postoupily. Pokud ne, budeme to brát jako neúspěch,“ tvrdí Chotěborská.
I když Most přejde přes Gjorče, ještě to neznamená postup do základní skupiny Evropské ligy, Andělé by museli vyřadit ještě jednoho soupeře. Kvalifikací se jedenáctinásobným českým šampionkám nepodařilo projít už třikrát po sobě.