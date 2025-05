Šéf Lovců: Rozpočet 20 milionů, naše vize. Budoucnost legendy Motla řešíme

„Jsme moc rádi, že taková Karviná existuje, inspiruje nás, abychom se zlepšovali po všech stránkách - včetně navyšování našeho rozpočtu,“ motivuje lovosického ředitele Vojtěcha Srbu semifinálová porážka 0:3.

Na historický titul budou Lovci čekat dál i proto, že rozpočtem a kvalitou kádru se Karviné zatím nemohou rovnat.

„Samozřejmě rozpočet Karviné do detailu neznám, ale myslím, že ten náš je tak o 25 procent nižší,“ odhaduje šéf Lovosic. Celkový rozpočet jeho klubu je 15 milionů korun, z toho dvě třetiny spolkne extraligové áčko. Stačí to na špičku, v posledních dvou sezonách Lovosice získaly dvakrát bronz, ale o titul se zatím pokouší marně. Od roku 2018 neslavil zlato nikdo jiný než Plzeň a Karviná. „Snažíme se rozpočet každý rok o kousek navýšit, naše vize je dostat se na 20 milionů. Pak bychom vše mohli dělat komfortněji, na vyšší úrovni.“

Byť Lovci zatím nemají finanční sílu jako Karviná, porážka 0:3 na zápasy Srbu štve. „V prvním utkání jsme měli zbytečný respekt, druhý jsme měli skvěle rozehraný, ale o lepší výsledek nás připravily hrubé individuální chyby. A ve třetím nám už chyběla kvalita, morálka, všechno,“ viděl šéf. „Karviná má určitě kádr i podmínky na vyšší úrovni, ale neměli bychom prohrát 0:3, to je trochu zklamání,“ těžko se mu mu vstřebával rychlý konec série.

Bez medaile sezona pro Lovce skončit nemusí, o třetí bronz v řadě se utkají s pražskou Duklou. „Překvapila, držela kvalitu celou sezonu, po zásluze skončila třetí. Hraje velmi dobrou házenou, rychlou, ale snad rozhodne naše zkušenost a kvalita, máme jí co vracet,“ připomíná debakl Lovců v Praze 22:31 během podzimní krize i domácí remízu 33:33 v otvíráku sezony na lovosickém zimním stadionu.

Klíčové bude, kdo se lépe vypořádá s dlouhou pauzou po semifinále, bitva o bronz na dva vítězné zápasy startuje až 16. května. „Je to pro oba stejné, ale kalendář nedává smysl. Vstupuje do toho dvakrát nároďák, není zatím vůle s tím něco udělat,“ nechápe dlouholetý funkcionář.

„Jestli chceme zvednout kompletně náš sport, tak to musí začínat od svazu. A nemůže to kulhat. Místo toho, aby nám svaz dělal nějaký servis a pomáhal, tak nám skoro škodí.“

Sérií s Duklou se nejspíš rozloučí s kariérou křídelník Jiří Motl, jenž v posledním zápase v Karviné dosáhl historického milníku, v extralize nasázel 3 000 gólů. „Je to neuvěřitelné, Jirka je stálice, bude se to těžko překonávat. Žijící legenda!“ smeká Srba. Je konec úspěšné dráhy 40letého veterána definitivní?

„Sedneme si, vyhodnotíme to a uděláme závěr.“ Ve hře je i jiná pozice v klubu. „Něco v hlavě mám, uvidíme, jak to dopadne,“ nechává Srba otevřené všechny varianty. Motl sám několikrát prohlásil, že neskončí dřív, dokud nezíská titul. Bronzový hattrick by ho mohl navnadit, aby ještě jednu sezonu přidal.