Šestadvacetiletá Seemanová startovala hned v první z pěti rozplaveb společně s reprezentační kolegyní Darynou Nabojčenko a suverénně vyhrála. Český rekord 57,50, který ve stejném bazénu vytvořila před dvěma lety v olympijské rozplavbě, vylepšila o sedm setin sekundy. Dál však na motýlkářské stovce pokračovat nebude, neboť semifinále je na programu zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů volný způsob, v němž bude Seemanová usilovat o třetí kontinentální zlato na této trati.
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Seemanová suverénně prošla do finále, Čejku dělilo půl vteřiny od zisku medaile
„Bylo to náročné, první padesátka byla krásná a posledních 15 metrů to bylo šílené utrpení, ale jsem strašně ráda za čas. Byl cíl plavat ráno hned naplno a zkusit si udělat osobák, takže jsem moc ráda, že to vyšlo,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Seemanová. „Plán je 200 kraul. Rozhodli jsme se s trenérem, že právě delfín pojedu ráno takhle v rozplavbách naplno, protože odpoledne se budeme odhlašovat. Mám to před kraulem asi 40 minut, tak jsem říkala, pojďme se soustředit na 200 kraul,“ vysvětlila.
Nabojčenko měla k postupu daleko, časem 1:00,82 obsadila 42. místo. Výkon české jedničky Seemanové už poté překonaly jen Belgičanka Roos Vanotterdijková a Němka Angelina Kohlerová, jež se dostaly pod 57 sekund.
Knedla je na nejkratší znakařské trati vicemistrem Evropy v krátkém bazénu a v rozplavbách potvrdil roli spolufavorita. Svůj rekordní čas 24,43 z květnového mítinku v Canet vylepšil o 24 setin, rychlejší byli jen Rusové v neutrálních barvách Kliment Kolesnikov a Pavel Samusenko.
„Super! Byl to osobák i přesto, že se mi dnes tak dobře nespalo a ráno jsem se cítil takový... no zajímavě. Prvních 15 metrů šlo podle mě určitě ještě zlepšit, takže se budeme těšit na ‚semíčko‘ a uvidíme. Je náročné se po dni volna zpátky dostat do sprintu, ale já si myslím, že jestli to všechno vyjde, jestli se dobře vyspím, tak by to mohlo dopadnout ještě lépe,“ uvedl jednadvacetiletý Knedla, jenž byl na padesátce juniorským mistrem světa i Evropy.
Další dva čeští reprezentanti do semifinále nepostoupili. Pátý muž z pařížské dvoustovky Jan Čejka a Jakub Jan Krischke zaplavali každý ve své rozplavbě totožný čas 25,25 a podělili se o 30. místo.