„Byly to neuvěřitelné časy. Moc si vážím toho, jakou jsem měl kariéru. Za 25 let závodění jsem byl mnohokrát na vrcholu, ale zažil jsem i pády. A všechno si to budu pamatovat do konce života,“ napsal Brendel, který během kariéry celkem získal 59 medailí.

Na olympiádě v Londýně triumfoval v singlu na kilometru a zlato o čtyři roky později v Riu de Janeiro obhájil. V Brazílii přidal ještě vítězství v C2 a na hrách v Tokiu před čtyřmi lety v deblkanoi získal bronz.

Na mistrovství světa Brendel získal 13 zlatých, osm stříbrných a pět bronzových medailí. Dalších 14 titulů přidal na mistrovství Evropy.