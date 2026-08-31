Scheffler má nové nej. Ovládl FedEx Cup a sesadil Woodse z čela golfových boháčů

Třicetiletý Scheffler zvítězil s náskokem tří ran před Viktorem Hovlandem z Norska a se ziskem desetimilionové prémie si už v kariéře vydělal 130 milionů dolarů. Padesátiletý Woods má na kontě 121 milionů dolarů.
Scheffler, který v Atlantě získal třetí letošní a celkově 22. titul, ve FedEx Cupu navázal na triumf z roku 2024.
Dvě vítězství má na kontě také Woods (2007 a 2009) a rekordmanem je se třemi úspěchy Rory McIlroy ze Severního Irska (2016, 2019, 2022).
Tour Championship v Atlantě
Turnaj série PGA Tour (par 71, dotace 40 milionů dolarů)
1. Scheffler (USA) 264 (65+67+66+66), 2. Hovland (Nor.) 267 (64+66+65+72), 3. Gerard 268 (65+65+66+72), 4. Bridgeman (oba USA) 269 (68+67+66+68), Fitzpatrick (Angl.) 269 (68+68+67+66), Gotterup 269 (64+67+67+71), Henley (oba USA) 269 (70+65+66+68), Lee (Austr.) 269 (62+73+66+68), McIlroy (Sev. Ir.) 269 (68+69+63+69), Aaberg (Švéd.) 269 (65+68+65+71).
Světový žebříček k 31. srpnu (v závorce předchozí umístění): 1. (1.) Scheffler (USA) 18,48, 2. (2.) McIlroy (Sev. Ir.) 9,10, 3. (3.) Young (USA) 7,74, 4. (4.) Fitzpatrick (Angl.) 6,92, 5. (5.) Clark 6,64, 6. (6.) Henley 5,72, 7. (8.) Gotterup (všichni USA) 5,57, 8. (7.) Fleetwood (Angl.) 5,52, 9. (9.) Burns 5,44, 10. (11.) Schauffele (oba USA) 5,30, ...434. (444.) Mrůzek 0,33, 499. (508.) Hrubý (oba ČR) 0,28.