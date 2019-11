Boxerská hvězda Álvarez má současně tituly ve třech váhách

„Tohle je jen krok v mé kariéře a mé historii. Všechny vás žádám o trpělivost, protože já budu psát historii. To vám garantuji,“ řekl Álvarez po zápase v MGM Grand Garden Areně v Las Vegas. Kvůli souboji s Kovaljovem šel devětadvacetiletý Mexičan o dvě kategorie výš oproti své obvyklé střední váze.

Tři tituly ve třech váhách najednou dosud držel jen Američan Henry Armstrong v roce 1938.

Álvarezovi kromě pásu organizace WBO v polotěžké váze patří také titul WBA v superstřední váze a je rovněž šampionem IBF a WBC ve střední váze. „Je to úžasný šampion. Já jsem se po svém posledním zápase úplně nedal dohromady, ale to nic. Canelo má můj velký respekt. Zapsal se do historie,“ řekl šestatřicetiletý Kovaljov.

Álvarez, který je považován za největší současnou hvězdu profesionálního boxu, za zápas podle televizní stanice ESPN obdržel 35 milionů dolarů. V ringu si připsal již 54. vítězství, dva jeho zápasy skončily remízou a prohrál jen v roce 2013 s legendárním Floydem Mayweatherem.