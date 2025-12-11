Posun do útoku? Možná to přijde, směje se Staňková po střeleckém rekordu

Reprezentační trenér Lukáš Procházka už dříve ocenil hattricky Staňkové v duelech s Dánskem a Švýcarskem. Po duelu s Norkami, kdy střelecky překonala Denisu Ratajovou z roku 2019 a Annu Brucháčkové z před dvou let, ve chvále pokračoval.
„Ta lajna funguje,“ upozornil kouč i na Staňkové spoluhráčky Nelu Jirákovou v obraně a Annu Brucháčkovou, Karolínu Klubalovou a Michaelu Kubečkovou v útoku. „Každá z holek má svoji roli, mají obrovskou kvalitu. Kondičně jsou skvěle připravené a klape jim to.“
Připustil, že tolik gólů od obránkyně je překvapení. „Ale už ne to, jak se ta pětka prezentuje,“ řekl Procházka.
„Jo, jsem moc ráda, že to tam padá a doufám, že se tak bude dařit celému týmu i dál a vydrží nám střelecká forma až do neděle,“ zmínila někdejší opora Vítkovic a odchovankyně Letovic Šárka Staňková den, kdy se v Ostravar Aréně bude hrát o medaile.
O jaké se Češky utkají, rozhodne sobotní semifinále, v němž by měly narazit na Finky, které v pátečním čtvrtfinále vyzvou Dánky.
Čím to, že se tolik prosazujete střelecky, když máte hlavně bránit?
Naše lajna je hodně kreativní, všechny dokážeme hrát všechno. Hodně rotujeme. Jsme univerzální hráčky, nás všech pět, a teď vše vychází tak, že bývám na konci akce.
Takže soupeřky nečekají, že zrovna vy budete budete zakončovat?
Možná mi dávají více prostoru, protože jako střelkyni čekají někoho jiného.
Druhou sezonu působíte ve Švédsku. Už se někdo z Kalmarsundu ozval, jestli vás nebudou chtít posunout do útoku?
Ještě ne, teda. Možná to přijde. Uvidíme (směje se).
Do utkání s Norkami jste šly jako jasné favoritky. Jaké to je?
V play off už nemůžete podcenit nikoho. Papírově jsme favoritky byly, ale víme, že Norky umějí kousat a kdybychom k tomu nepřistoupily zodpovědně, tak by se nám to mohlo krutě vymstít.
V hledišti bylo přes pět tisíc diváků. Co říkáte atmosféře?
Je super. Ale trochu jiná než v Brně, tam byli diváci blíže, takže to byl možná ještě větší hukot, ale ani tady se na hřišti neslyšíme a moc si to užívám, protože nás to žene dopředu.
V semifinále narazíte s největší pravděpodobností na Finsko. Jaké to bude?
Už dříve jsme přemýšlely o tom utkání, že to tak vyjde. Doufám, že co nejlépe zregenerujeme, protože zápas bude i o tom, kdo bude mít více sil. Věřím, že se dobře připravíme a zvládneme to.
Dá se říct, že Švédky a Finky jsou pořád od vás odskočené?
Předchozí akce ukázaly, že už s nimi dokážeme hrát vyrovnané zápasy a být herně i lepší. Samozřejmě na mistrovství světa je to zase úplně jiná pohádka, ale věřím, že už na ně máme a dokážeme je porazit.
Může vám proti Finkám pomoci, že jste je nedávno porazily?
V hlavě to určitě je, ale nemůžeme se spoléhat na něco, co se nám povedlo dříve. Musíme do utkání vstoupit co nejlépe a urvat ho.