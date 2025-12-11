Posun do útoku? Možná to přijde, směje se Staňková po střeleckém rekordu

Jiří Seidl
  20:13
Na obránkyni to je velmi slušný počin. Florbalová reprezentantka Šárka Staňková je novou českou rekordmankou v počtu gólů vstřelených na jednom mistrovství světa. Na tom letošním jich dala devět, když v Ostravě jedním přispěla k čtvrtfinálovému vítězství nad Norskem 9:2.
Šárka Staňková (vlevo) z Česka a Line Terjesenová z Norska.

Šárka Staňková (vlevo) z Česka a Line Terjesenová z Norska. | foto: ČTK

České florbalistky se radují z gólu.
Norská brankářka Kristine Ekholtová dostává gól.
Česká brankářka Jana Christianová sleduje míček, který letí do jejího...
Čtvrtfinálové utkání mistrovství světa Češek s Norkami se hrálo v téměř...
9 fotografií

Reprezentační trenér Lukáš Procházka už dříve ocenil hattricky Staňkové v duelech s Dánskem a Švýcarskem. Po duelu s Norkami, kdy střelecky překonala Denisu Ratajovou z roku 2019 a Annu Brucháčkové z před dvou let, ve chvále pokračoval.

„Ta lajna funguje,“ upozornil kouč i na Staňkové spoluhráčky Nelu Jirákovou v obraně a Annu Brucháčkovou, Karolínu Klubalovou a Michaelu Kubečkovou v útoku. „Každá z holek má svoji roli, mají obrovskou kvalitu. Kondičně jsou skvěle připravené a klape jim to.“

Připustil, že tolik gólů od obránkyně je překvapení. „Ale už ne to, jak se ta pětka prezentuje,“ řekl Procházka.

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

„Jo, jsem moc ráda, že to tam padá a doufám, že se tak bude dařit celému týmu i dál a vydrží nám střelecká forma až do neděle,“ zmínila někdejší opora Vítkovic a odchovankyně Letovic Šárka Staňková den, kdy se v Ostravar Aréně bude hrát o medaile.

O jaké se Češky utkají, rozhodne sobotní semifinále, v němž by měly narazit na Finky, které v pátečním čtvrtfinále vyzvou Dánky.

Trenér českých florbalistek Lukáš Procházka spolu s hráčkami sleduje utkání s Norkami.

Čím to, že se tolik prosazujete střelecky, když máte hlavně bránit?
Naše lajna je hodně kreativní, všechny dokážeme hrát všechno. Hodně rotujeme. Jsme univerzální hráčky, nás všech pět, a teď vše vychází tak, že bývám na konci akce.

Takže soupeřky nečekají, že zrovna vy budete budete zakončovat?
Možná mi dávají více prostoru, protože jako střelkyni čekají někoho jiného.

Druhou sezonu působíte ve Švédsku. Už se někdo z Kalmarsundu ozval, jestli vás nebudou chtít posunout do útoku?
Ještě ne, teda. Možná to přijde. Uvidíme (směje se).

Florbalistky si v Ostravě zahrají o medaile, ve čtvrtfinále MS jasně přejely Norsko

Do utkání s Norkami jste šly jako jasné favoritky. Jaké to je?
V play off už nemůžete podcenit nikoho. Papírově jsme favoritky byly, ale víme, že Norky umějí kousat a kdybychom k tomu nepřistoupily zodpovědně, tak by se nám to mohlo krutě vymstít.

V hledišti bylo přes pět tisíc diváků. Co říkáte atmosféře?
Je super. Ale trochu jiná než v Brně, tam byli diváci blíže, takže to byl možná ještě větší hukot, ale ani tady se na hřišti neslyšíme a moc si to užívám, protože nás to žene dopředu.

Čtvrtfinálové utkání mistrovství světa Češek s Norkami se hrálo v téměř zaplněné Ostravar Aréně.

V semifinále narazíte s největší pravděpodobností na Finsko. Jaké to bude?
Už dříve jsme přemýšlely o tom utkání, že to tak vyjde. Doufám, že co nejlépe zregenerujeme, protože zápas bude i o tom, kdo bude mít více sil. Věřím, že se dobře připravíme a zvládneme to.

Dá se říct, že Švédky a Finky jsou pořád od vás odskočené?
Předchozí akce ukázaly, že už s nimi dokážeme hrát vyrovnané zápasy a být herně i lepší. Samozřejmě na mistrovství světa je to zase úplně jiná pohádka, ale věřím, že už na ně máme a dokážeme je porazit.

Může vám proti Finkám pomoci, že jste je nedávno porazily?
V hlavě to určitě je, ale nemůžeme se spoléhat na něco, co se nám povedlo dříve. Musíme do utkání vstoupit co nejlépe a urvat ho.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Posun do útoku? Možná to přijde, směje se Staňková po střeleckém rekordu

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

Ledecké se skvěle povedl druhý trénink ve Svatém Mořici. Gisinová měla těžký pád

Ester Ledecká během tréninku na sjezd ve Svatém Mořici

Ester Ledecká obsadila druhé místo v tréninku na sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Bronzová medailistka z mistrovství světa v generálce na páteční úvodní sjezdařský závod olympijské sezony...

11. prosince 2025  14:03,  aktualizováno  17:04

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55

