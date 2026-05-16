Kousková se na German Masters drží v boji o titul, do finále jde z druhé pozice

Autor: ,
  19:07
Sára Kousková se drží i po třetím kole golfového German Masters na druhém místě a v nedělním finále se pokusí zaútočit na třetí titul z evropského okruhu LET. Šestadvacetiletá česká jednička obešla sobotní hřiště v paru a s bilancí -8 zaostává o dvě rány za vedoucí Němkou Alexandrou Försterlingovou.

Sára Kousková ve třetím kole na German Open | foto: CTK / imago sportfotodienst / Andy Astfalck Profimedia.cz

S další domácí hráčkou Chiarou Nojaovou se Kousková o druhé místo dělí.

Kousková v sobotu přitom zahrála zatím nejhorší kolo na turnaji. Oproti pátečnímu skvělému výkonu 66 ran si o sedm úderů pohoršila. Skórovala jen jednou, jednou naopak normu jamky o ránu překročila.

Další Češka z původně rekordní devítičlenné sestavy Patricie Macková figuruje po třech kolech na 16. místě. Tereza Melecká je na 34. pozici, Tereza Zapletal Koželuhová je dvaapadesátá a Kristyna Napoleaová, jenž zdejší turnaj v roce 2023 vyhrála, je na 59. příčce.

Výsledky

