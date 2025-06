„Uspět se budu snažit pořád stejně, ale potřebovala bych si asi trochu odpočinout. Na hřišti bych chtěla podat maximální výkon a trochu si otestovat i české podmínky, trávu, prostředí a český mediální tlak,“ plánuje Sára Kousková, kterou týden po klání v Kácově čeká start na prestižním turnaji LET v Berouně.

Do českých akcí půjde s vizitkou teprve třetí tuzemské hráčky, jíž se podařilo ovládnout dva turnaje na nejvyšším ženském evropském okruhu. Před ní to dokázaly pouze Klára Davidson Spilková a Jana Melichová.

„Máme malinko navrch, že se nám to povedlo bezprostředně za sebou. Zatím jsme to vyrovnali, tak uvidíme, co je před námi. Člověk nesmí myslet na cíle konkrétně, ale sledovat je skrz systematickou práci a postupné zlepšování,“ uvedla Kousková.

Po triumfu ve francouzském Évianu dokázala minulý týden vyhrát také ve španělském Tenerife. „Je to postupné splňování cílů a je to strašně příjemné. To, co se událo v posledních třech týdnech, je pro mě pořád trochu neuvěřitelné, ale je to cesta, kterou jsme si vysnili. Máme z toho radost a budu ráda, když v tom budeme pokračovat dál,“ přeje si Sára Kousková.

Vítězství na Tenerife pro ni bylo velmi emotivní. „Na Évianu to byla první výhra. Na Tenerife jsem ale chtěla dokázat trochu sama sobě, že to zvládnu i podruhé. Tam radost vytryskla zase jiným způsobem,“ popsala své emoce zbraslavská hráčka.

V celoročním evropském žebříčku Order of Merit je druhá za Angličankou Mimi Rhodesovou. Ve světovém pořadí poskočila o 34 pozic na 113. příčku.

Procvičení v patování pomohlo

Žádnou zásadní změnu své hry přitom před sezonou nezaznamenala. „Bylo to jen o zlepšování se v každé oblasti o krůček. Samozřejmě jsme pracovali na patování, což bylo teď pro výhry klíčové. A co se týče mentální stránky, vyleštili jsme několik aspektů, které pak do sebe zapadly dohromady,“ řekla Kousková.

Nárůst vlastního sebevědomí příliš nevnímá. „Pro ty rány je to důležité, ale všichni víme, že golf je golf a může se stát cokoliv. Člověk ve sportu nesmí nikdy ztratit pokoru,“ uvedla golfistka, která vystudovala na University of Texas v Austinu obor umění.

Tomu se snaží dál věnovat ve volném čase. „Když cestujeme, ráda se do nějaké galerie podívám. Mám za sebou některé v Austrálii, Irsku nebo v Americe, kam bych si nemyslela, že se někdy podívám. Doma to ale moc nestíhám. Tady se snažím odpočívat a trénovat,“ podotkla.

Cit pro umění má občas i na greenu. „Třeba na Tenerife byly výhledy dechberoucí. To se mi hodně líbilo. Mám ráda sledování profilů hřišť, kam dopadá světlo a vše okolo. Tam se to umělecké oko také vyžije,“ zasnila se Kousková.

Sára Kousková v australském Wollongongu.

Do budoucna by ji lákaly starty na elitním ženském okruhu, kde se utkávají největší globální hvězdy. „LPGA Tour má logicky největší prize money, hrají tam ty nejlepší hráčky a postavení v žebříčku se mění rychleji. Uvidíme, jestli těch podniků bude víc v Evropě. Co jsem se i bavila s holkami z Ameriky, i ony mají zájem hrát více za mořem,“ prozradila Kousková.

Turnaj v Kácově se hraje od pátku s dotací 45 tisíc eur (zhruba 1,1 milionu korun). Vstup pro fanoušky je zdarma.