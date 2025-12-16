Kousková je opět nejlepší českou golfistkou, poprvé vyhrál Hrubý

Šestadvacetiletá Kousková, která letos ovládla dva turnaje Ladies European Tour a je nejlepší českou hráčkou ve světovém žebříčku, ovládla anketu suverénně. Od členů odborné poroty obdržela 45 hlasů. Za ní skončily Jana Melichová se třemi hlasy a Patricie Macková dostala jeden. Kousková v anketě zvítězila i v roce 2022.
Hrubý byl nejlepším českým profesionálem vyhlášen poprvé. Od poroty získal 29 hlasů, druhý Filip Mrůzek obdržel 20 hlasů. Čtyřiadvacetiletý Hrubý startoval na druhé nejvyšší americké sérii Korn Ferry Tour a v červenci se jako druhý český hráč v historii představil na elitní PGA Tour. V Silviu neprošel o jednu ránu cutem.