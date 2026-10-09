Golfistka Kousková je v Soulu čtvrtá, Macková klesla z prvního místa na deváté

Cutem prošla díky zlepšení také Jana Melichová, jež se dělí o 41. místo. Víkendový program se nebude týkat Terezy Kazár Melecké, jež obsadila 67. místo, první nepostupové.
Macková po prvním dnu vedla s náskokem dvou ran a dlouho se držela v čele i v pátek. Na posledních dvou jamkách se ale propadla. Na sedmnáctce zahrála bogey a na osmnáctce nesplnila normu dokonce o dvě rány.
Na čtvrtečních 65 úderů navázala výkonem o devět horším, přesto zůstává ve hře o životní výsledek. Jejím maximem na LET je zatím osmá příčka z únorového turnaje v australském Wollongongu.
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Macková zazářila v Soulu, po prvním kole vede turnaj evropského golfového okruhu
Kousková v pátek předvedla čtyři birdie a jedno bogey a posunula se pořadím z jedenácté příčky. Vítězka dvou turnajů na nejvyšším ženském evropském okruhu má skóre -6 stejně jako čtyři další soupeřky.
Vedle páté ženy světového žebříčku a šampionky loňského British Open Jamašitaové jsou lepší už jen Švédka Louise Rydqvistová a domácí vítězka dvou majorů Pak Song-hjon, které jsou před Kouskovou o jeden úder.
Melichová se zachránila v turnaji zlepšením o pět ran (74+69) a drží se celkově o jeden úder pod normou hřiště. Kazár Melecké se stalo osudným především double bogey na osmé jamce a skončila o jeden úder pod čarou postupu.