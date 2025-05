Česká jednička v pátek zahrála 70 úderů, o čtyři více než v prvním kole. Přesto se skóre -6 udržela druhou příčku. Na čtvrté jamce si Kousková připsala první bogey v turnaji, na osmé a osmnácté jamce pak zahrála birdie.

„Dnes to bylo hodně ubojované. Včera to šlo lehčeji, švih byl plynulý a moje rány létaly tam, kam jsem chtěla. Dneska to párkrát nebylo úplně ono, ale i takové dny jsou a já bojovala až do posledního greenu,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě.

„Měla jsem spoustu skvělých záchran paru, ale také kopec smůly na greenech. Putty do birdie byly blízko, ale prostě tam nepadaly. Vytvořila jsem si méně šancí než včera a ty, co přišly, jsem většinou smolně minula,“ líčila pětadvacetiletá hráčka.

Cutem prošly další tři české golfistky. Klára Davidson Spilková klesla o pět míst a je třicátá. Výrazně si polepšila Kristýna Napoleaová, která zahrála o pět ran méně než ve čtvrtek a poskočila o 41 míst na 44. příčku. Patricie Macková figuruje na 55. pozici. Do finále nezasáhne Tereza Melecká, která skončila sedmdesátá.

Vítězka Jabra Ladies Open se navíc kvalifikuje na majory British Open a Evian Championship.