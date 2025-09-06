Napoleaová trefila jamku na jeden úder už podruhé v tomto týdnu, první zahrála během přípravy na turnaj. „Nemohla jsem tomu uvěřit. Tentokrát jsem to i viděla, jak to dopadlo před jamku a pomalinku se to do ní rolovalo. Ale jak v ní míček zmizel, říkala jsem si, že to není možné,“ citoval hráčku web golfextra.cz.
„Byla jsem nervózní, jestli to tam opravdu padlo. Hlavně mě to pak do hry příjemně nakoplo. Jako všichni jsme bojovali s hrozným teplem a vlhkem. Nemůžu uvěřit, že jsem dala během týdne druhé hole in one, a zároveň druhé v životě,“ uvedla Napoleaová.
„V klubovně jsme to oslavili, kdo chtěl, dostal pivečko. Takže bych měla trochu zpomalit, nebo mě to zruinuje,“ dodala předloňská vítězka German Masters.
V Houstonu startuje 104 golfistek, tříkolovou soutěž vede s šesti ranami pod normu texaského hřiště Angličanka Mimi Rhodesová.