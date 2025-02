Kousková a Davidson Spilková na úvod sezony prošly v Rabatu cutem

Česká jednička Kousková zahrála v úvodním kole jednu ránu nad par, dnes si o jeden úder polepšila. Připsala si dvakrát birdie a stejný počet bogey.

„Byl to hodně povedený den, co se týče hry v poli. S puttováním se ještě trochu trápím, ale spíš jenom tím, že putty nepadají do jamek. Technika je dobrá. Mozek si asi musí ještě zvyknout, abych greeny správně četla,“ uvedla Kousková v nahrávce pro média.

„Moc mě potěšilo, že hra je velmi konzistentní. Hrát o cut v pozici, kdy člověk nedává birdie, je extrémně složité, protože ví, že nesmí udělat chybu. Toho si cením, protože těch chyb během dvou kol bylo málo. Chybí malinko jen ta nadstavba,“ řekla devatenáctá hráčka loňského evropského žebříčku Order of Merit.

Davidson Spilková dnes předvedla čtyři birdie, jednou bogey a jednou double bogey. Oproti čtvrtku se vítězka marockého turnaje z roku 2017 zlepšila o tři rány.

Soutěž vede Shannon Tanová ze Singapuru se skóre -7.