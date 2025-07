Po nepovedené premiéře dnes Kousková poprvé na majoru zahrála birdie. Povedlo se jí dokonce na dvou jamkách, ve čtyřech případech ale také o jednu ránu par nesplnila a s turnajem se rozloučila s celkovým skóre +12. O 130. místo se podělila s Korejkou Ju So-pin, která měla totožnou bilanci, do finálových kol postoupilo 74 hráček.

„Dneska to bylo pohodovější kolo, byť výsledek stále nebyl podle mých představ. Hra byla rozhodně lepší a byla jsem ráda, že ten můj golf se nikam neztratil,“ uvedla Kousková v nahrávce pro média.

Čtvrtek zpětně označila za relativně děsivý, ale turnaj celkově pro ni přestavoval obrovskou zkušenost. „Jako jsem se musela na každém (výkonnostním) stupínku obouchat, tak i tyhle velké turnaje potřebujou, aby si to člověk prožil a nabral co nejvíc zkušeností, jaké to je moc chtít a moc chtít uspět a ještě u toho hrát dobrý golf... Asi jsem měla míň chtít. Doufám, že mě to posílí do budoucna,“ dodala hráčka, kterou za dva týdny čeká Scottish Open a pak hned další major Women’s Open ve Walesu.

V polovině turnaje je v čele pořadí Korejka I So-mi se skóre -10 a náskokem jedné rány na Grace Kimovou z Austrálie.