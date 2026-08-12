Od hrany vyřazení k nejlepší jízdě v historii českého golfu. Je to úlet, říká Kousková

„Přišli jsme na čtyřku a potřebovala jsem čtyři rány na to, abych se vyhrabala z bunkeru. Člověk si pak říká, že si během dvaceti minut odpálil celý turnaj a už nemá šanci na nic. Když tam kopete do písku a nemůžete míček dostat ven, je to bolest. A pak jsem z šestnácti metrů trefila putt přímo do jamky. V tu chvíli ze mě vyprskly emoce, protože golf umí být strašně absurdní hra,“ vzpomíná Kousková po návratu domů.
První kolo tak končí se skóre 77 ran, šest nad par hřiště, až na děleném 118. místě. Pátek začíná dalším zaváháním na druhé jamce, ale nevzdává se. „Říkala jsem si: Ne, tohle je prostě linksový golf (golf na pobřeží). Musíš vydržet a nevíš, co se ještě stane na dalších jamkách. Jediné, co teď můžeš udělat, je pokračovat dál.“
Díky birdie na šestce a jedenáctce drží naději a stahuje svou ztrátu až k osmnácté jamce. Ta má rozhodnout, jestli na větrném hřišti klubu Royal Lytham & St Annes zůstane i o víkendu. Aby prošla cutem, musí proměnit necelé dva metry dlouhý putt na birdie.
„Zvedla se mi tepovka, ztuhly mi ruce. V hlavě jsem se ale uklidňovala, že je to putt jako každý jiný. A když míček spadl do jamky, spadl ze mě obrovský balvan. Věděla jsem, že víkend na takovém hřišti bude ještě hodně zajímavý.“
A byl!
Sobotu ovšem nezačíná podle představ, hned na prvních čtyřech jamkách trefí tři pískové pasti a nabere další ztrátu. Jenže na šest bogey dokáže odpovědět šesti birdie. Náročný den nakonec dohrává v paru (71 ran) a se součtem +4 poskočí na 35. místo.
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Jak se ale ukáže, byla to jen předehra. „O víkendu už jsme neměli co ztratit a šli do toho bez jakýchkoliv zábran,“ líčí její caddie a partner Jakub Mejzlík.
Neděle, velké finále.
Najednou jí všechno vychází, hraje s lehkostí a za sebou nechává i šampionky největších turnajů světa Lydii Koovou či Brooke Hendersonovou. Předvede smršť osmi birdie a na druhé polovině hřiště dokonce hned tři za sebou.
V jeden moment se její jméno objeví i na děleném druhém místě celého turnaje. Sama o tom však nemá tušení. „Během kola se na výsledkové tabule nedívám. Mám svůj plán, nechci si do hlavy pouštět zbytečný tlak. Že jsem byla druhá, jsem zjistila až po dohrání, že koluje fotka z televize. Jen jsem na to koukala a řekla si, že je to absolutní úlet!“ usmívá se.
Finálový den ovšem ještě nekončil a před Kouskovou stály poslední dvě jamky. Na sedmnáctce skončila po smolném druhém úderu opět v písku. Z hlubokého bunkeru se dostávala jen ztěžka a po zaváhání na greenu ztratila dvě rány – double bogey. A na osmnáctce, kde její odpal zabloudil přímo k hraně další pískové překážky, zapsala smolné bogey.
„Byly to dobré rány, které prostě skončily o metr vedle, než měly. Jenom si nás to našlo. Ale přijde mi to lepší než tam začít hrát údržbu a pak si říkat, že jsme to měli hrát jinak,“ popisuje Mejzlík.
Přesto Kousková končí na děleném 12. místě se 284 údery. Skóre 67 ran (-4) bylo vůbec nejlepším výkonech finálového dne – zahrát ho dokázala už jen Jihokorejka Hyo Joo Kimová.
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„Věděla jsem, že nijak líp už se ty jamky většinou zahrát nedaly a že jsme nesli výborné skóre. Samozřejmě konec byl smolný a určitě mi červík v hlavě bude vrtat ještě dlouho. V posledních pár týdnech je to asi nejlepší golf, který jsem kdy v životě hrála. A je to přesně to, pro co jsme pracovali.“
Během pěti týdnů se tak dokázala dostat do finálových bojů na čtyřech turnajích v řadě – od francouzského majoru v Évianu přes Scottish Open a British Open i potom na PIF London Championship.
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Po dokončení univerzity v americkém Texasu ovládla v roce 2022 nižší sérii LET Access Series. V sezoně 2024 pak už kralovala na dvou turnajích okruhu Ladies European Tour – Jabra Ladies Open i Tenerife Women’s Open.
„Spousta lidí vás tlačí, abyste hned zkoušeli kvalifikaci na americké LPGA (nejprestižnější série na světě). My jsme si ale s týmem řekli, že chceme jít krok za krokem. Chci si vybudovat pevné základy v Evropě, naučit se vyhrávat a dozrát. Letošní sezona ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí.“
„Mnoho hráček tam odešlo moc brzy a pak pohořely a ztratily sebevědomí. Náš plán je získat stabilní pozici a do zámoří jít až ve chvíli, kdy tam budeme mít jistotu plné karty (zaručena účast na všech turnajích okruhu LPGA),“ přibližuje Mejzlík.
Když se Sáry zeptáte na hlavní cíl, letmým pohledem se podívá na svou levou paži, kde má vytetovaných pět propojených kruhů. „Olympiáda je pro mě na úplné špičce veškerého mého golfového upínání a motivací. Odmalinka to pro mě bylo sportovně to nejvíc, čeho může sportovec dosáhnout. Je skvělé, že máme golf zpátky na olympiádě a sny se mohou plnit.“
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„Paříž byla úžasná, zároveň ale i obrovská škola a ostrý náraz na realitu. Všude kolem hvězdy, v posilovně vedle vás cvičí Rory McIlroy, v šatně máte skříňku hned vedle Nelly Kordové. Byla jsem z toho všeho hodně vyjukaná, do Los Angeles už ale pojedu úplně jinak. Snad to teď bude snazší v tom, že už si to člověk jednou odbyl,“ doufá 55. hráčka pařížského turnaje.
Už teď pro ni odstartovalo dvouleté kvalifikační období na hry do Los Angeles, kde se každý turnaj počítá do olympijského žebříčku. A sedmadvacetiletá rodačka z Karlových Varů ukazuje, že se svými holemi zdobenými názvy oblíbených jídel míří vysoko.
„Pro nás je to tradice. Na našich wedgích (hole určené pro krátkou hru okolo greenu), se dají udělat razítka do kovu. Kreativitě se meze nekladou a Kuba jako překvapení pro letošní sezonu zvolil moje oblíbená jídla. Takže kolik holí to uneslo, tolik různých jídel tam je,“ směje se Kousková po životním turnaji, po nejlepším představení na majoru v historii českého golfu.