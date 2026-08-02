Kousková vylepší české maximum z majorů, na British Open atakuje desítku

Kousková předvedla na závěr turnaje s dotací deset milionů dolarů své nejlepší kolo. Na úvodních jedenácti jamkách na linksovém hřišti klubu Royal Lytham & St Annes zahrála pět birdie. Pak přišlo první dnešní bogey, ale na třinácté až patnácté jamce následovaly tři birdie za sebou.
Sedmadvacetiletá česká profesionálka se v té době posunula ze sobotní 35. příčky až do první desítky a krátce byla dokonce druhá. Dostala se díky tomu do hledáčku televizních kamer i golfových webů. Skvělou bilanci si mírně pokazila na závěrečných dvou jamkách, kdy se musela dostávat z pískové překážky bunkeru: bylo z toho double bogey na sedmnáctce a bogey na osmnáctce.
„Teď jsem asi celá od písku, protože ten konec byl výživný. Ale mám obrovskou radost, jak to dneska dopadlo. Nechali jsme tam úplně všechno,“ řekla Kousková novinářům. „Byť se může zdát na skórkartě, že ten konec byl nervózní, tak nebyl. Byly tam dvě horší linky, ale vlastně jsme udělali všechno, jak jsme chtěli. Linksový golf vás občas takhle potrestá,“ konstatovala vítězka dvou turnajů Ladies European Tour.
Díky nedělním 67 ranám zakončila Kousková turnaj v paru a je jisté, že výrazně překoná české maximum na majorech, jímž je 50. příčka Kláry Davidson Spilkové z British Open v roce 2018.
„Tím, že jsme měli 16 relativně hodně skvělých jamek, tak si nás asi statistika prostě našla. Trošku mě to samozřejmě mrzí, určitě bych chtěla zabojovat o ještě lepší výsledek. Celý týden to byl fenomenální golf a mám ohromnou radost, jak jsme se zlepšili,“ uvedla Kousková. Po nepříliš vydařeném prvním kole s výkonem šesti úderů nad normu hřiště zachránila rodačka z Karlových Varů postup do víkendových bojů až na poslední jamce druhého kola.
British Open hraje Kousková podruhé, loni při premiéře cutem neprošla. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship a ve Francii nakonec obsadila 57. místo.