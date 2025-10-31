Ruský sukces u arbitráže. Sáňkaři mohou startovat jako neutrální sportovci

Autor: ,
  18:08
Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL. Podle verdiktu, který CAS zveřejnil, musí FIL umožnit ruským sáňkařům závodit v roli neutrálních sportovců, pokud splní podmínky.

Ruský sáňkař Roman Repilov slaví triumf na mistrovství světa v Soči. | foto: Reuters

Rozhodnutí tak ještě může otevřít sportovcům z Ruska a Běloruska cestu na olympijské hry 2026, stejný princip navíc může být uplatněn i v případě dalších federací včetně lyžařské či biatlonové, které od invaze na Ukrajinu uplatňují nekompromisní přístup k ruským reprezentantům.

Tříčlenný panel CAS rozhodl, že FIL musí umožnit ruským sáňkařům získat neutrální status podle doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Zatím ale není jasné, kdy zástupci FIL proces prověřování jednotlivých žádostí o jeho udělení zahájí. Není tak jisté, že se případně úspěšní sáňkaři z Ruska stihnou jako neutrální na olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo kvalifikovat.

Požadavek šesti ruských sáňkařů, aby se mohli do mezinárodních závodů zapojit okamžitě, CAS zamítl. Nevyhověl ani ruské rychlobruslařce Darje Kačanovové, která v samostatném případu požadovala udělení neutrálního statusu od Mezinárodní bruslařské unie (ISU), aby se mohla zapojit do olympijské kvalifikace.

„Toto zamítnutí bylo založeno na zprávě o příslušnosti paní Kačanovové k CSKA Moskva, sportovnímu klubu kontrolovanému ruským ministerstvem obrany,“ uvedl CAS.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.33
  • 4.40
  • 12.00
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.90
  • 2.80
  • 2.90
Plzeň vs. KometaHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
  • 2.70
  • 3.30
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.65
  • 4.20
  • 4.80
Pardubice vs. KladnoHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.02
  • 20.00
  • 60.00
Liberec vs. VítkoviceHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Liberec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 4.60
  • 6.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

ONLINE: Pardubice drtí Kladno, Sparta vede v Olomouci. Třinec prohrává v Hradci

Sledujeme online

Ještě před první reprezentační přestávkou má hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec v duelu celků s nejlepší formou hraje od 18 hodin v Hradci Králové. Už od 17.30 bojují o...

31. října 2025  18:21,  aktualizováno  18:28

Ruský sukces u arbitráže. Sáňkaři mohou startovat jako neutrální sportovci

Rusko uspělo u sportovní arbitráže CAS s odvoláním proti plošnému vyloučení svých sáňkařů ze soutěží mezinárodní federace FIL. Podle verdiktu, který CAS zveřejnil, musí FIL umožnit ruským sáňkařům...

31. října 2025  18:08

Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy

Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant si trofej...

31. října 2025  17:15

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....

31. října 2025  16:53

Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Vzpomínáte? Isaac del Toro vjížděl do poslední horské etapy Gira v růžovém trikotu, s náskokem 43 sekund na druhého Ekvádorce Carapaze a 1:21 minuty na třetího Brita Simona Yatese. Přesto na senzační...

31. října 2025  16:11

Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní

Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper...

31. října 2025  16:08

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se bude hrát od 1. do 8....

31. října 2025  11:31,  aktualizováno  15:41

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

31. října 2025  15:09

Ligový lídr hlavním dodavatelem. Z Davosu berou Švýcaři na Karjalu devět hokejistů

Patnáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či z letoška zařadil do nominace na Finské hry v Tampere trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru na první díl série Euro...

31. října 2025  15:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích

Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení...

31. října 2025  14:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.