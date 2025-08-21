Tatís si obranný zákrok dokonale načasoval, vyskočil až nad úroveň bariéry a míč bezpečně ukryl v rukavici na své levačce. Po zákroku, o němž hovořila zámořská média v superlativech, zůstal úlevně chvíli sedět na zemi s roztaženýma nohama zády ke zdi.
Šestadvacetiletému Tatísovi se podobný zásah povedl podruhé během necelého měsíce, koncem července připravil o homerun Marka Vientose z New York Mets.
Ke středečnímu vítězství 8:1 nad San Franciscem navíc rodák z Dominikánské republiky pomohl dvoubodovým odpalem a jedním staženým bodem.