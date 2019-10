Boj bez rukavic s Karešem. Bez obav, znám to z ulice, ujišťuje Krištofič

Krištofič dosud působil jako MMA zápasník v Oktagonu, jenže tam mu skončila smlouva. Kvůli zraněným zádům teď delší čas ani v MMA pokračovat nemůže, přijal proto výzvu postavit se Petru Karešovi v postoji podle pravidel barmského boxu - bez rukavic. Povoleny jsou v tomto sportu dokonce i údery hlavou.

Zápas by měl proběhnout do konce roku v kategorii do 86 kilogramů pod oživenou organizací XFN.

Můžete potvrdit, že jste zápas přijal?

Dnes jsme se s Karešem viděli. Dohodnuté to je, nevím, co by se muselo stát, aby z toho sešlo. Jen musíme udělat jednu maličkou úpravu ve smlouvě ještě.

Takhle Samuel Krištofič nastupoval k MMA zápasu pod Oktagonem.

Barmský box bez rukavic, jaká to je pro vás výzva?

Začínal jsem s thajským boxem, barmský box jsem vždy obdivoval a chtěl ho vyzkoušet. Teď kvůli zranění nemůžu působit v MMA, tak se hodně těším.

Nemáte obavu, že nebudete mít rukavice? Respekt?

Už když jsem byl malý, jsem se pral bez rukavic na ulici. Z mládí zkušenosti mám, teď navíc budou pravidla. Připravím se jako sportovec a podám co nejlepší výkon. Místo obav se těším.

Proč jste přijal duel zrovna s Karešem? Byl tváří XFN, hlavní konkurence Oktagonu, kde jste doteď působil.

Přišla zajímavá nabídka. Soupeře si nevybírám. Prostě potřebuju zaplatit účty a tohle vyhrálo.

S jakými ambicemi ke konkurenci přecházíte?

Zatím jde čistě o jeden souboj v postoji. Uvidíme, jak vyřeším budoucnost. Musím hlavně uzdravit záda. Buď operací, nebo se mi snad podaří zlepšit to cvičením. Sám nevím, co bude. Ale chci se vrátit k MMA, to je priorita.

Bývalý promotér MMA organizace XFN Petr Kareš

Domlouval jste se s Oktagonem na přestupu?

Tak mně s nimi skončila smlouva, ale je to v téhle rovině divný. Jdu k XFN, takhle to život napsal.

Jak vy Kareše vnímáte?

Po sportovní stránce má hodně odzápaseno, beru ho jako adekvátního soupeře. Co se týče povahy a věcí, které se napsaly okolo dluhů a podobně, k tomu se vyjadřovat nechci. Nevím, kolik je na tom pravdy.

XFN se během roku dost zadlužilo, nebojíte se o peníze?

Nabídku mi dal dlouholetý sponzor a kamarád, co šéfuje firmě Double Red. Za finance se mi zaručil. Sponzoruje mě dlouho a já v něj mám důvěru.