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Seemanová zaútočí na další medaili. V Paříži postoupila i do finále čtyřstovky

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  10:46
Barbora Seemanová se raduje ze zlata na mistrovství Evropy na 200 metrů kraul.

Barbora Seemanová se raduje ze zlata na mistrovství Evropy na 200 metrů kraul. | foto: AP

Barbora Seemanová se raduje ze zlata na mistrovství Evropy na 200 metrů kraul.
Barbora Seemanová se raduje ze zlata na mistrovství Evropy na 200 metrů kraul.
Barbora Seemanová se raduje ze zlata na mistrovství Evropy na 200 metrů kraul.
Barbora Seemanová se raduje ze zlata na mistrovství Evropy na 200 metrů kraul.
16 fotografií
Evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Seemanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. V dopoledních rozplavbách obsadila časem 4:12,05 minuty v redukovaném pořadí poslední osmé postupové místo. O medaile se poplave večer v 19.12 SELČ.

Čeští plavci na trati 400 metrů kraul na postup nedosáhli. Jan Jurčík obsadil s výkonem 3:57,35 40. místo, Michal Judickij skončil o čtyři příčky za ním (3:58,52).

Seemanová ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku potřetí v kariéře v novém českém rekordu 1:54,38. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu vybojovala již čtvrtý titul a celkově šestou medaili. V Paříži plavala finále i na 100 metrů kraul a obsadila sedmé místo.

Druhý finálový start ve francouzské metropoli čeká Jana Čejku. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z osmého místa novým českým rekordem 1:58,33.

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