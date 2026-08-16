Seemanová zaútočí na další medaili. V Paříži postoupila i do finále čtyřstovky

Čeští plavci na trati 400 metrů kraul na postup nedosáhli. Jan Jurčík obsadil s výkonem 3:57,35 40. místo, Michal Judickij skončil o čtyři příčky za ním (3:58,52).
Seemanová ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku potřetí v kariéře v novém českém rekordu 1:54,38. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu vybojovala již čtvrtý titul a celkově šestou medaili. V Paříži plavala finále i na 100 metrů kraul a obsadila sedmé místo.
Druhý finálový start ve francouzské metropoli čeká Jana Čejku. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z osmého místa novým českým rekordem 1:58,33.