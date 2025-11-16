Pro devatenáctiletého Jílka to byl druhý start v Salt Lake City, v pátek skončil druhý v závodu na 5000 metrů. Dnes by se měl představit i v týmové stíhačce a následně v závodu s hromadným startem.
Jílek vylepšil v Salt Lake City vlastní český rekord na 1500 metrů
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou
Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...
Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček
Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...
Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris
Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...
OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi
Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.
Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla
Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...
SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi
První souboje Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně hostí americké Salt Lake City od 14. do 16. listopadu. Do akce vyrazili i Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Jaký je program závodů,...
Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem
Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...
Rychlobruslař Metoděj Jílek vylepšil na Světovém poháru v Salt Lake City vlastní národní rekord na trati 1500 metrů, který má nyní hodnotu 1:43,91 minuty. V divizi B obsadil osmé místo a získal 13...
Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu
David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...
Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS
Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...
Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři
Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...
Zdráhalová zajela v Salt Lake City osobní rekord na 1500 metrů a skončila osmá
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová byla na Světovém poháru v Salt Lake City osmá v závodu na 1500 metrů, když si časem 1:53,12 vytvořila nový osobní rekord. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která...
Solidní start. Mrázkovi jsou po rytmickém tanci šestí na Americké brusli
Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli šestí po rytmickém tanci. Na svém druhém závodě v letošní Grand Prix ztrácejí setinu na pátou pozici a 74 setin na čtvrtou příčku....
Sinner je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů, vyzve ho Alcaraz
Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou...
Volejbalové Budějovice si upevnily vedení, Příbram zdolala Liberec
Volejbalisté Českých Budějovic zdolali v souboji dosud neporažených týmů extraligy Kladno až nečekaně hladce 3:0 a upevnili si první místo v tabulce. Jihostroj vyhrál bez ztráty setu šestý z...
Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii
Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...
Florbalisté Mladé Boleslavi vyrovnali 40. výhrou v řadě superligový rekord
Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v 10. kole superligy na hřišti nováčka Ústí nad Labem 15:4 a čtyřicátou výhrou za sebou vyrovnali vlastní rekord v domácí nejvyšší soutěži.