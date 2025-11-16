Jílek vylepšil v Salt Lake City vlastní český rekord na 1500 metrů

  7:19
Rychlobruslař Metoděj Jílek vylepšil na Světovém poháru v Salt Lake City vlastní národní rekord na trati 1500 metrů, který má nyní hodnotu 1:43,91 minuty. V divizi B obsadil osmé místo a získal 13 bodů do průběžného pořadí seriálu. Druhý Čech na startu Prokop Stodola skončil s časem 1:50,24 dvaačtyřicátý.

Metoděj Jílek | foto: Reuters

Pro devatenáctiletého Jílka to byl druhý start v Salt Lake City, v pátek skončil druhý v závodu na 5000 metrů. Dnes by se měl představit i v týmové stíhačce a následně v závodu s hromadným startem.

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

SP v rychlobruslení Salt Lake City 2025: program, výsledky, Češi

Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City.

První souboje Světového poháru v rychlobruslení v letošní sezoně hostí americké Salt Lake City od 14. do 16. listopadu. Do akce vyrazili i Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Jaký je program závodů,...

16. listopadu 2025  7:50

Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...

16. listopadu 2025  7:31

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Aktualizujeme
Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  7:16

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Premium
Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství...

Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...

16. listopadu 2025

Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13,  aktualizováno  23:09

Zdráhalová zajela v Salt Lake City osobní rekord na 1500 metrů a skončila osmá

Ženský závod na 1000 metrů. Češka Nikola Zdráhalová v akci na ZOH v Pekingu...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová byla na Světovém poháru v Salt Lake City osmá v závodu na 1500 metrů, když si časem 1:53,12 vytvořila nový osobní rekord. Vyhrála Joy Beuneová z Nizozemska, která...

15. listopadu 2025  22:59

Solidní start. Mrázkovi jsou po rytmickém tanci šestí na Americké brusli

Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi na Kanadské brusli.

Krasobruslaři Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou na Americké brusli šestí po rytmickém tanci. Na svém druhém závodě v letošní Grand Prix ztrácejí setinu na pátou pozici a 74 setin na čtvrtou příčku....

15. listopadu 2025  22:24

Sinner je potřetí za sebou ve finále Turnaje mistrů, vyzve ho Alcaraz

Jannik Sinner v semifinále Turnaje mistrů

Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů. Italský obhájce trofeje porazil před bouřlivým domácím publikem v Turíně australského tenistu Alexe De Minaura 7:5, 6:2 a vítěznou...

15. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  22:14

Volejbalové Budějovice si upevnily vedení, Příbram zdolala Liberec

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují.

Volejbalisté Českých Budějovic zdolali v souboji dosud neporažených týmů extraligy Kladno až nečekaně hladce 3:0 a upevnili si první místo v tabulce. Jihostroj vyhrál bez ztráty setu šestý z...

15. listopadu 2025  21:59

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Florbalisté Mladé Boleslavi vyrovnali 40. výhrou v řadě superligový rekord

Momentka ze souboje florbalistů Mladé Boleslavi a Vinohrad.

Florbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v 10. kole superligy na hřišti nováčka Ústí nad Labem 15:4 a čtyřicátou výhrou za sebou vyrovnali vlastní rekord v domácí nejvyšší soutěži.

15. listopadu 2025  21:44

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.