Po kolapsu Malinina slavil olympijské zlato. Teď Šajdorov říká: Chtěli mě zničit

Už měsíce, které tomu předcházely, byly v Šajdorovově podání všechno, jen ne normální.
Nejprve údajně bojoval se syndromem vyhoření.
Pak nedostával od kazašské federace plat.
Hádal se s funkcionáři i ministerstvem.
A v rozčílení dokonce vyřkl: „Chtěli mě zničit.“
Při francouzské Grand Prix v Angers se nyní sesypal ve volné jízdě a po propadu ze 4. na 10. místo se na sociálních sítích omlouval fanouškům: „Po takovém začátku je těžké najít slova. Věci ne vždy jdou tak, jak jsme doufali. Led je kluzký. Vidím vaše obavy, čtu vaše zprávy a jsem všem velmi vděčný za podporu. Děkuji vám, že sdílíte nejen má vítězství, ale i porážky, protože také ty jsou součástí cesty. Slibuji, že se nevzdám a vrátím se silnější.“
Mikhail Shaidorov 🇰🇿 Free Skate Grand Prix de France 2026❗️ FS: 126.30 TOTAL: 206.55 🎶 Michigan 7 / Mechanisms / Chronos🎶 https://t.co/XZltryHhLe— Figure Skating Stuff (@figureskatinghq) October 25, 2026
Asi mě chtějí potrestat
Tři týdny po zisku olympijského titulu se Šajdorov v březnu odhlásil z mistrovství světa v Praze, přičemž hlavní trenérka kazachstánského týmu Assem Kasanovová hovořila o jeho naprostém vyčerpání a syndromu vyhoření poté, co mezi lednem 2025 a únorem 2026 odbruslil deset významných mezinárodních závodů.
„Takové zatížení si na Michajlovi vybralo daň nejen fyzickou, ale i psychickou,“ podotkla.
Navíc – ruku na srdce – případná porážka s Malininem v Praze (které byla velmi pravděpodobná) mohla snížit i finanční hodnotu Šajdorovova olympijského titulu při jednání se sponzory.
O penězích se přesto nedlouho poté hovořilo v souvislosti s ním v první řadě.
Šajdorov pocházel z chudších poměrů. Bruslit začal doma v Kazachstánu v šesti letech na malém venkovním kluzišti poblíž nákupního centra. Když se vypracoval na talentovaného krasobruslaře, ve 14 letech se odstěhoval do Ruska, kde se ho ujal olympijský vítěz Alexej Urmanov. Což údajně vehnalo Šajdorovovu rodinu do hluboké chudoby.
„Táta prodal auto a za ty peníze jsme jeli do Soči, abych tam mohl trénovat. Často jsme se ocitali kvůli penězům na mé krasobruslení doslova na hraně přežití. Bylo to velmi těžké období,“ popisoval.
Na ledu jej nicméně kouč Urmanov vytáhl až k nejvyšším metám.
Ve 20 letech se stal Šajdorov vicemistrem světa a o rok později v Milánu olympijským šampionem. Chudoba byla dávno zapomenuta. Ale… Letos v květnu veřejně oznámil, že pět měsíců nedostává od kazachstánské federace plat.
„V minulosti jsem o nich mluvil i dost negativně, tak mě zřejmě chtějí potrestat,“ svěřoval se koncem května pro server FS-Gossip. „Teď se musím připravit na další sezonu a nevím, jak to udělat. Tréninkové kempy jsou naplánované, termíny, kdy budu pracovat na svých programech, jsou už stanoveny. Několikrát jsme se na federaci ptali, jestli mohou zaplatit za choreografii mých programů a za další věci. Jenže každý člověk z federace mi říká něco jiného. Navíc už v únoru odvolali lékaře, který se o mě staral, což je hodně zvláštní.“
Podle zpráv kazachstánských médií zveřejněných krátce po olympiádě si Šajdorov vydělával na základě své smlouvy s federací přibližně 1,5 milionu tenge měsíčně (v přepočtu 72 tisíc korun). Současně jeho roční sportovní bonusy dosáhly 33,9 milionu tenge (1,63 milionů korun), přičemž vláda navíc hradila i jeho náklady na koučování, choreografii, cestování, kempy a přípravu na hry.
Kromě platu obdržel také oficiální odměnu za olympijské zlato, stanovenou jeho vládou na 250 tisíc dolarů.
Úředníci tvrdili, že když s ním po hrách v Miláně chtěli dojednat smlouvu na nový olympijský cyklus s aktualizovanými podmínkami financování a platu, opakovaně se nedohodli.
Roli zřejmě sehrála i předchozí Šajdorovova kritika ministerstva cestovního ruchu a sportu. S tou vystoupil, když ministerstvo zveřejnilo státní výdaje na jeho olympijskou přípravu. „Zašli příliš daleko,“ reagoval v Miláně po triumfu na hrách. „Bylo nepříjemné, že informace o mém platu zveřejnili. Myslím, že to není moc uctivé ke mně jako sportovci i jako člověku. Nechápu, proč se ty peníze musely zdůrazňovat, když jsem prostě jen dělal svou práci – trénoval, soutěžil a bez odpočinku se snažil o co nejlepší výsledky.“
Suverénní Francouzi a návrat Rusů
Zatímco Michajl Šajdorov v roli favorita závodu mužů na Grand Prix v Angers selhal, v soutěži tanečních párů naopak dominovaly domácí hvězdy a aktuální mistři světa z Prahy Laurence Fournierová-Boudryová a Guillaume Cizeron, kteří vyhráli s převahou 13 bodů.
Závod žen patřil bronzové olympioničce Ami Nakaiové z Japonska, když ve volné jízdě napravila nepovedený pokus o trojitý axel z krátkého programu.
Sportovním dvojicím kralovali vicemistři světa Anastasija Metelkinová a Luka Berulava z Gruzie a hned za nimi skončili Rusové Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kozlovskij. Ti se stali po uvolnění restrikcí ISU prvními ruskými krasobruslaři na scéně Grand Prix od začátku ruské invaze na Ukrajinu, navzdory tomu, že brutální ruská agrese v sousední zemi stále pokračuje.
Dušoval se, že zároveň vkládal do přípravy i mnohé vlastní prostředky.
„Řadu mých výdajů v krasobruslení stát nefinancuje. Někdy je potřeba naléhavě odcestovat, abyste pracovali se specialisty, kteří nejsou součástí národního týmu. Pokud se nejedná o soutěž nebo o oficiální tréninkový kemp, ubytování a denní výdaje si hradím sám.“
Když už byl v ráži, zkritizoval rovněž problémy, jaké má v Kazachstánu kvůli neustálému vyřizování víz.
A v červnu šel ještě dál. Sdělil totiž médiím, proč dosud nepodepsal nabídnutou smlouvu na další olympijský cyklus: „Odmítl jsem ji nikoliv proto, že bych nesouhlasil s navrhovanou částkou. Jenže ta smlouva obsahovala zároveň závazek získat medaili na olympijských hrách 2030. To se mi nelíbilo.“
Nadále nedostávali on ani jeho realizační tým plat, v souhrnu už za pět měsíců. Vyhlásil tedy, že až plat konečně obdrží, velkou část z něj poskytne na rozvoj mladých krasobruslařů.
Svoji válku s federací posléze, nejspíš i kvůli sílícímu tlaku a zájmu médií, dokázal vyhrát. V červnu podepsal novou, upravenou smlouvu a na kontě mu „přistál“ i zadržovaný plat. Načež splnil slib a daroval peníze dětem, když mezi ně rozdal poukazy na nákup v obchodech se sportovním vybavením pro krasobruslaře.
K olympijské formě ale má po turbulentním jaru a létu zatím daleko. V prvním startu na Nepelově memoriálu v Bratislavě skončil v září třetí.
Nyní na zahajovacím podniku Grand Prix ještě mnohem hůř.
V krátkém programu upadl při úvodním čtverném lutzu a byl se ziskem 80,25 bodu průběžně čtvrtý. „Už v roce 2024 jsem na francouzské Grand Prix padl po lutzu. Historie se opakuje,“ říkal.
Následujícího dne se jeho volná jízda proměnila ve velký průšvih. Dva pády, další podrotované skoky, nečisté výjezdy a jen 126,30 bodů, nejhorší skóre v této fázi soutěže ze všech krasobruslařů na startu, znamenaly sestup na konečné 10. místo.
“It’s naturally difficult for a skater to compete after the Olympic Games. Besides, this is only the beginning of the season, so I’m not going to turn what happened into some kind of disaster.” Alexei Urmanov on Mikhail Shaidorov’s 10th-place finish at the GP of France https://t.co/O1sCw9H4BS Click the link to read the full translation⛸ photo: Denis Tirin/Sport24 #iceskate #iceskating #フィギュアスケート #figureskate #figureskating— FS Gossips (@fs_gossips) October 26, 2026
S vítězným Francouzem Adamem Siao Him Faem, dvojnásobným mistrem Evropy, prohrál o propastných 77 bodů.
„Zlý den,“ hlesl vzápětí.
Na reparát dostane šanci při druhém startu v seriálu Grand Prix od 6. listopadu v čínském Šen-čenu. Na postup do prosincového šestičlenného finále však může olympijský vítěz zapomenout.