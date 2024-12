Remíza číslo sedm. Souboj o titul mistra světa v šachu je stále vyrovnaný

Teprve osmnáctiletý Gukeš se dnes ocitl po 19 tazích ve výhodném postavení, ale o čtrnáct let starší Ting Li-žen dokázal zareagovat. Partie skončila remízou po 53 tazích, když na šachovnici zbývali jen oba králové.

„Od obou to byla velmi precizní partie. Zatím to bylo hodně zajímavé. Já nevyužil své šance, on nevyužil své. Ukázali jsme bojovného ducha a těším se na další duely,“ uvedl Gukeš, jenž se může stát nejmladším mistrem světa v historii.

Souboj o titul, jenž bude pokračovat v sobotu, je vypsán na maximálně 14 partií klasickým tempem. Za stavu 7:7 by rozhodl tiebreak v rapid, případně bleskovém šachu. „Vyrovnaný stav může kdykoli skončit. Zatím je brzy myslet na tiebreak,“ řekl Ting Li-žen.

Hraje se o 2,5 milionu dolarů (přes 60 milionů korun), vítěz dostane minimálně 1,3 milionu dolarů.