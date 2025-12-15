Ustupují i šachisté. Ruské týmy se vrací zpět do hry, mládež i s vlajkou a hymnou

Autor: ,
  12:41
Mezinárodní šachová federace (FIDE) na nedělním on-line zasedání odhlasovala návrat ruských a běloruských týmů do soutěží, zatím ale odložila konečné rozhodnutí o možnosti startu seniorských družstev s národními symboly a hymnou. V mládežnických kategoriích budou moci sportovci obou zemí startovat bez omezení.

Jan Něpomňaščij během soubojů o šachový trůn | foto: Kamran JebreiliAP

Mezinárodní federace odhlasovala dva různé návrhy, jeden podaný ruskou šachovou federací a druhý radou FIDE. Oba měly návaznost na nedávné doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) týkající se práva na přístup ke sportu a politické neutrality.

Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

Ruské a běloruské týmy se tak nyní budou moci účastnit oficiálních turnajů FIDE a byl také zrušen zákaz pořádání akcí v Bělorusku. V mládežnických a juniorských kategoriích nyní budou moci týmy z obou zemí startovat se svými národními symboly, v seniorských kategoriích zatím jen jako neutrální. O národních symbolech a hymnách mezi seniory FIDE definitivně rozhodne až po konzultaci s MOV.

Ruští a běloruští sportovci měli zakázaný či omezený start ve většině mezinárodních soutěží od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Minulý měsíc judo jako první odvětví umožnilo ruským sportovcům startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou na akcích pořádaných mezinárodní federací IJF.

Arbitrážní soud CAS také nedávno rozhodl, že sportovci z těchto zemí se mohou jako neutrální zapojit do lyžařských a snowboardových kvalifikací, pokud splní požadavky MOV. K arbitráži se poté odvolali také biatlonisté.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
AS Řím vs. ComoFotbal - 15. kolo - 15. 12. 2025:AS Řím vs. Como //www.idnes.cz/sport
15. 12. 20:45
  • 2.29
  • 3.17
  • 3.62
Manchester Utd. vs. BournemouthFotbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Manchester Utd. vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15. 12. 21:00
  • 1.82
  • 4.31
  • 4.02
Rayo Vallecano vs. BetisFotbal - 16. kolo - 15. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Betis //www.idnes.cz/sport
15. 12. 21:00
  • 2.83
  • 3.39
  • 2.64
NY Rangers vs. AnaheimHokej - - 16. 12. 2025:NY Rangers vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.26
  • 4.13
  • 2.66
Tampa vs. FloridaHokej - - 16. 12. 2025:Tampa vs. Florida //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:00
  • 2.14
  • 3.97
  • 2.93
Winnipeg vs. OttawaHokej - - 16. 12. 2025:Winnipeg vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
16. 12. 01:30
  • 2.21
  • 3.88
  • 2.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Zemřel mistr světa Horešovský, členovi Síně slávy českého hokeje bylo 79 let

Josef Horešovský v roce 2021.

Zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský...

15. prosince 2025  13:27

Zlatí vrhači vstoupí mezi legendy. Bugár a Fibingerová převezmou Zátopkovu cenu

Helena Fibingerová, Imrich Bugár a Jarmila Kratochvílová ukazují medaile z MS...

Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu letos získají bývalá koulařka Helena Fibingerová a někdejší diskař Imrich Bugár, atletičtí mistři světa z roku 1983. Na tiskové konferenci to oznámil Klub...

15. prosince 2025  13:06

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích....

15. prosince 2025  12:47

Ustupují i šachisté. Ruské týmy se vrací zpět do hry, mládež i s vlajkou a hymnou

Jan Něpomňaščij během soubojů o šachový trůn

Mezinárodní šachová federace (FIDE) na nedělním on-line zasedání odhlasovala návrat ruských a běloruských týmů do soutěží, zatím ale odložila konečné rozhodnutí o možnosti startu seniorských družstev...

15. prosince 2025  12:41

Mise návrat. Davidová je na sebe pyšná. Potřebuju povedený závod, říká

Premium
Markéta Davidová během štafety v Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hochfilzen. Tady pro ni loni začala nejtěžší biatlonová odysea kariéry. Tady musela přerušit skvěle rozjetou sezonu a najednou chodit o berlích a v silných bolestech. Taková vzpomínka se nedá jen tak...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Co zasadíte v přípravce, sklidíte v lize. Páník o mládeži, klubismu i Brazilcích

Bohumil Páník, trenér Bzence, během utkání divize E proti Strání. (23. března...

Patří k nejzkušenějším českým fotbalovým koučům své generace. V minulosti Bohumil Páník vedl ligové týmy, zakusil zahraniční angažmá a se Zlínem si střihl i evropské poháry. Nepohrdl ale ani výzvou...

15. prosince 2025  10:12

Čepičky, prskavky, výhra a Frťala se šel otužovat. Skauti Teplic vyrazí do Afriky

Teplice, 13. 12. 2025, FK Teplice - Slovácko, 19. kolo první fotbalové ligy....

Podzim zakončili fotbalisté Teplic výhrou 1:0 nad Slováckem a posunuli se do první desítky ligové tabulky, ale pro jejich kouče Zdenka Frťalu to není žádný důvod k uspokojení, natož k lenošení. Ve...

15. prosince 2025  7:18,  aktualizováno 

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

15. prosince 2025  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

NEJ Z LIGY: Potyčka trenérů na Spartě, Zlín našel nový talent. A je Veselý v ohrožení?

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Zatímco venku se jim daří, doma sparťanští fotbalisté strádají. Přitom pár týdnů nazpět to bylo přesně naopak. Remíza s Libercem 2:2 byla jejich třetí ztrátou na Letné v řadě a boj o titul se jim...

15. prosince 2025  9:45

Vítězství povznášejí, série proher ubíjí. Manažer Přikryl o situaci v Ústí

Miroslav Přikryl, generální manažer SK Volejbal Ústí nad Labem.

Není to agónie jako loni, ale ani na očekávaný vzestup zatím nedošlo. Volejbalové Ústí nad Labem po dvou pádech do baráže výrazně překopalo kádr a jako konzultanta najalo bývalého reprezentačního...

15. prosince 2025  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.