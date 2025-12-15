Ustupují i šachisté. Ruské týmy se vrací zpět do hry, mládež i s vlajkou a hymnou

Mezinárodní federace odhlasovala dva různé návrhy, jeden podaný ruskou šachovou federací a druhý radou FIDE. Oba měly návaznost na nedávné doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) týkající se práva na přístup ke sportu a politické neutrality.
Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení
Ruské a běloruské týmy se tak nyní budou moci účastnit oficiálních turnajů FIDE a byl také zrušen zákaz pořádání akcí v Bělorusku. V mládežnických a juniorských kategoriích nyní budou moci týmy z obou zemí startovat se svými národními symboly, v seniorských kategoriích zatím jen jako neutrální. O národních symbolech a hymnách mezi seniory FIDE definitivně rozhodne až po konzultaci s MOV.
Ruští a běloruští sportovci měli zakázaný či omezený start ve většině mezinárodních soutěží od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Minulý měsíc judo jako první odvětví umožnilo ruským sportovcům startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou na akcích pořádaných mezinárodní federací IJF.
Arbitrážní soud CAS také nedávno rozhodl, že sportovci z těchto zemí se mohou jako neutrální zapojit do lyžařských a snowboardových kvalifikací, pokud splní požadavky MOV. K arbitráži se poté odvolali také biatlonisté.