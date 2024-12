Šestá remíza. Zápas o šachový titul je i po osmé partii vyrovnaný

Osmnáctiletý Gukeš měl dnes silné zahájení a dostal se do pozice, kdy mohl partii vyhrát. O čtrnáct let staršímu Ting Li-ženovi se však navzdory časové tísni podařilo z nevýhodné situace dostat a krátce před koncem útočil na vítězství on. Ani šampion však šanci nevyužil a partie tak skončila remízou.

Zápas o titul bude pokračovat ve čtvrtek, v pátek bude volný den. Souboj o titul je vypsán na maximálně 14 partií klasickým tempem. Za stavu 7:7 by rozhodl tie-break v rapid, případně bleskovém šachu. Hraje se o 2,5 milionu dolarů (přes 60 milionů korun), vítěz dostane minimálně 1,3 milionu dolarů.