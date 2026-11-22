Možný postih si vysloužil za to, že nenastoupil ke třem partiím v duelu o 17. místo proti Vladislavu Artěmjevovi v situaci, kdy série ještě nebyla rozhodnutá.
Pětatřicetiletý Carlsen vynechal dvě utkání v rapidu a také jedno ve zrychlené klasice. Ke stolu přišel až na rozhodující partii, kterou vyhrál.
„Vzhledem k postavení velmistra Carlsena a jeho významné roli v propagaci šachu je takové jednání obzvláště znepokojivé. Může totiž poškodit pověst soutěží a svědčí o nedostatku respektu k soupeřům, divákům i partnerům turnaje,“ uvedla světová federace.
„FIDE považuje takové chování za nepřijatelné a neslučitelné se standardy profesionálního vystupování, které se od účastníků oficiálních soutěží očekávají,“ dodala FIDE.
Její představitelé uvedli, že v rozhodnutých zápasech hráči k partiím nastoupit nemusí, to však nebyl případ duelu s Artěmjevem.
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Carlsenovi se v Budapešti příliš nedařilo. Vzhledem k výsledkům mu dokonce hrozilo, že jeho ELO klesne poprvé po 17 letech pod 2800 a že po patnácti letech přijde o pozici světové jedničky.
Testovací turnaj světové série Total Chess pro příští rok vyhrál Francouz Alireza Firouzja před Nizozemcem Anishem Girim a Američanem Fabianem Caruanou.