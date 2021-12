Carlsen počtvrté porazil Něpomňaščiho a zůstal šachovým mistrem světa

Carlsen, který v průběhu souboje o titul oslavil 31. narozeniny, uspěl i při čtvrté obhajobě. Na šachovém trůnu se drží od roku 2013, kdy sesadil Višvánáthána Ánanda z Indie. Rok na to proti stejnému soupeři titul udržel a v dalších sudých letech uspěl proti ruskému šachistovi Sergeji Karjakinovi a pak proti Američanovi Fabianu Caruanovi.

Zatímco v posledních dvou případech rozhodl Carlsen o obhajobě až v tie-breaku za nerozhodného stavu 6:6 (dosud se hrálo o titul na 12 partií), tentokrát byl jeho triumf suverénní. A to navzdory tomu, že s Něpomňaščim měl před soubojem o titul negativní bilanci (1:4). V Dubaji vzájemné skóre dokonale otočil.

Prvních pět partií ještě skončilo remízou, ale z dalších čtyř Carlsen tři vyhrál a po středeční remíze dnes celkový triumf zpečetil. Stejně starý Něpomňaščij mu k tomu podobně jako v deváté partii pomohl další hrubou chybou, tentokrát ve 23. tahu. Carlsen ji chladnokrevně využil a zoufale bránícího Rusa donutil po 49. tahu ke kapitulaci.

„Takový průběh jsem nečekal a jsem samozřejmě šťastný,“ řekl Carlsen. „Po pěti partiích to bylo pět remíz a já neměl žádnou příležitost, abych z toho vytěžil víc. Ale pak se to všechno nějak zlomilo a vyvíjelo se to pro mě lépe,“ konstatoval.

Jako vítěz souboje získal prémii 1,2 milionu eur (30,4 milionu korun), zklamaný Něpomňaščij obdržel 800.000 eur (20,2 milionu korun). „Věci, které se mi tady přihodily, se mi v podstatě nikdy na žádné akci nestaly. Musím zjistit, proč to tak bylo,“ uvedl.