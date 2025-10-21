„Daniel byl talentovaný hráč, komentátor, učitel a vážený člen šachové komunity. Obdivovaný a respektovaný fanoušky i hráči po celém světě,“ stojí v příspěvku na sociálních sítích The Charlotte Chess Center.
Naroditsky hrál šachy od šesti let, titul velmistra získal ještě před tím, než dokončil střední školu. Už ve čtrnácti publikoval šachovou příručku a stal se pravidelným přispěvatelem magazínu Chess Life. Od roku 2022 psal šachové sloupky pro The New York Times.
Především ale vybudoval velkou online komunitu šachových příznivců. Na YouTube a platformě Twitch měl dohromady přes 800 tisíc sledujících. Vysílal živé přenosy partií, komentoval je a vysvětloval jednotlivé tahy.
Svou soustrast už Naroditského rodině vyjádřila Mezinárodní šachová federace i například místní klub v Saint Louis, podle kterého byl Naroditsky „pilířem šachové komunity, jehož vášeň pro hru a odhodlání k výuce inspirovaly nespočet hráčů po celém světě.“