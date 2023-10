Tři poslední roky a dost, říká Sáblíková. Ve čtyřiceti už jezdit nebudu

Sáblíková se stala jubilejní desátou držitelkou Ceny Věry Čáslavské Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala jubilejní desátou držitelkou Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí. Ve středu obdržela vítěznou trofej ve tvaru skleněného „V“ při slavnostním vyhlášení v Praze. „Pro mě osobně znamená tahle cena strašně moc. Paní Věru Čáslavskou jsem měla moc ráda. Symboliku, kterou dala českému sportu a nám sportovcům. Pro mě je tahle cena jedna z největších, které jsem mohla dostat,“ řekla novinářům Sáblíková. Sáblíková během ceremoniálu vzpomněla, jak jí legendární Čáslavská často vštěpovala, ať je kurážná. „Nikdy nedovolila, abych sama o sobě pochybovala. Slýchala jsem od ní, že nemůžu jít na start s tím, že bych měla prohrát, ale že jsou všichni z masa a kostí a člověk nikdy neví, co se stane. To jsou slova, se kterými jsem chodila do závodů, a musím říct, že mi to obrovsky pomohlo.“ „Je mi líto, že jí to nemůžu říct ještě jednou osobně. Věřím ale, že mě sleduje a je na mě nějakým způsobem pyšná,“ doplnila rychlobruslařka. Jako vzor pro ostatní sportovce se Sáblíková necítí. „Doufám, že se ale vždy chovám tak, abych ostatní inspirovala a nikomu neublížila. To je pro mě asi tak hlavní, co mám v sobě. Chovat se tak, aby na mě byli všichni nějakým způsobem pyšní.“ Cena Věry Čáslavské se uděluje od roku 2014. V minulosti trofej získaly Štěpánka Hilgertová, Naďa Knorre, Věra Růžičková, Barbora Špotáková, Šárka Strachová, Petra Kvitová, Květa Pecková a Šárka Kašpárková. Vloni uspěla trenérka a kaskadérka Hana Dvorská. (ČTK)