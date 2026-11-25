Tentokrát se však národní tým musí obejít hned bez svých tří klíčových nadhazovačů. „Na soupisce chybí naši tři králové,“ směje se Chadim v rozhovoru pro iDNES.cz. „A každý z jiného důvodu – Ondřej Satoria ukončil kariéru, Daniel Padyšák se nestihl uzdravit a Michala Kovalu zase nepustila americká vysoká škola. Dozvěděli jsme se to teprve před měsícem.“
Z donucení i s pocitem, že to pomůže do budoucna, tak vzal jedenáct hráčů z reprezentace do 23 let, kteří se teprve před pár dny vrátili z mistrovství světa v Nikaragui. „Máme třináct nadhazovačů – sedm starších a šest mladých. Věřím, že ti zkušenější pokryjí směny v prvních dvou zápasech a na třetí utkání už to nějak poskládáme – dovedu si představit, že i kluci z prvního zápasu pak ještě něco odhází.“
Chadim si však uvědomuje, jaké pálkařské síle budou muset čelit. „V našem sportu stačí maličko a zápas úplně ztratíte, takže jsem lehce v napětí.“
„Kostra týmu na pálce a v poli ale jinak zůstala podobná jako na World Baseball Classic, jen pro Martina Červinku to byla už extrémně náročná sezona. Bolela ho ruka, navíc má těžkou práci jako auditor,“ dodává kouč.
Připomíná tak baseballový kolotoč, který startuje jarními kempy a končí až na podzim. „Profesionální ligy se navíc nepřerušují, takže ten nejlepší mezinárodní baseball se hraje buď před sezonou, nebo až po ní.“
První kvalifikační skupina Premier12 se odehrála v říjnu v Barceloně, odkud na finálový turnaj postoupilo Španělsko a Itálie. O zbylá dvě místa se teď Češi utkají proti Velké Británii, Nikaragui a Číně. Nejlepších dvanáct zemí mělo totiž zajištěnou přímou účast díky postavení ve světovém žebříčku.
Po březnovém druhém vystoupení na nejprestižnějším turnaji planety – World Baseball Classic – se tak národní tým může znovu v Asii kvalifikovat na další věhlasnou akci. „Nikdo, kdo je na soupisce čtyřiceti hráčů jakéhokoli týmu MLB, tady nemůže nastoupit. Není to amatérský světový šampionát, ale mistrovství světa bez hráčů nejlepší americké soutěže. Major League si pořádá World Baseball Classic, kde každé tři roky přichystá velkou show s těmi největšími hvězdami.“
Národní tým přiletěl v pátek na Tchaj-wan a o víkendu odehrál dva přípravné zápasy s místním profesionálním týmem TSG Hawks. V neděli se pak hráči setkali s fanoušky i novináři na slavnostním uvedení nové knihy amerického novináře Michaela Claira z Major League. Ta mapuje čtyřleté období od chvíle, kdy postup amatérů, kteří si museli vzít volno v práci, aby mohli hrát na World Baseball Classic, tehdy obletěl svět.
„Je to bláznivé, s Michaelem jsem se seznámil v roce 2022 a od té doby jsem si s ním několikrát psal přes WhatsApp, nebo se potkal, když přijel na mistrovství Evropy.“
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Poté se už Češi přesunuli do čínského Čung-šanu, kde se ve čtvrtek na úvod střetnou s domácí reprezentací. „Dlouho se na nás určitě poctivě připravují. Hrajeme s nimi večer a hned druhý den v poledne nás čeká Nikaragua, takže na regeneraci bude mít první utkání obrovský vliv. Nůžky se v takovém tempu rozevírají rychle,“ přibližuje Chadim.
„Čína moc informací o sobě nedává. Máme ale známé v Japonsku i v Koreji, kteří nám o nich zjišťují zprávy – na asijském kontinentu se k nim přece jen dostanou snáz. Představuji si je ale podobně jako tým, proti kterému jsme hráli na World Baseball Classic.“
Právě před třemi lety s nimi Češi odehráli také první duel. Měli všechno pod kontrolou, jenže po nepovedené šesté směně rázem prohrávali o bod. V poslední deváté směně však přišel na pálku Martin Mužík a tříbodovým homerunem otočil zápas. A jak se později ukázalo, právě senzačním obratem proti Číně si český tým nakonec zajistil účast i na dalším World Baseball Classic.
Češi drží v mezinárodním pořadí šestnáctou příčku, ze svých soupeřů v kvalifikační skupině je na tom lépe jen čtrnáctá Nikaragua. „Podle mě to sedí přesně. Nejsilnější je rozhodně Nikaragua, která loni v kvalifikaci na World Baseball Classic porazila Španělsko i Tchaj-wan a postoupila bez ztráty. Britové mají opět k dispozici spoustu Američanů s britským pasem. Navíc s nimi hrajeme až třetí zápas, takže je stihneme nakoukat v prvních dvou duelech.“
Získat podobné posily ze zámoří však pro český výběr tentokrát nešlo. „Na Premier12 je podmínkou pas a my máme jedny z nejpřísnějších pravidel pro udělování občanství na světě – pro Američana je daleko jednodušší získat britský než český,“ vysvětluje pětapadesátiletý trenér.
„Nikoho bez pasu jsme vzít nemohli, takže nám vypadl Terrin Vavra, který s námi byl na World Baseball Classic. Oslovili jsme ještě Erica Sogarda, dal si týden na rozmyšlenou, ale ve 40 letech už by pro něj příprava znamenala obrovský výdej času a energie. Bál se také zranění, protože loni přijel na mistrovství Evropy, zranil se a od té doby nehrál.“
Týmu však může pomoci nedávný úspěch výběru do 23 let, který v Nikaragui porazil jak britský výběr, tak právě domácí reprezentaci. „Mladí kluci si na ně budou věřit. Ze světového šampionátu jich bereme na turnaj vůbec nejvíc, máme nejmladší tým.“
Na Premier12 ale zároveň hrají o šanci probojovat se za dva roky na olympijské hry v Los Angeles. „První cesta vede přes kvalifikaci a následné umístění jako nejlepší evropský tým. Druhá přes medailové pozice na příštím mistrovství Evropy do dodatečné kvalifikace. Na olympiádě je ale jen šest míst a tři už jsou obsazená největšími velmocemi. Už jen to, že o to můžeme bojovat na takovém turnaji, je skvělé.“
„Nejvíce by mě potěšilo, kdyby naše zápasy měly kvalitu jako většina duelů na World Baseball Classic. Strašně rád bych postoupil, ale už jsme toho dokázali hodně, takže nemůžeme být nevděční. Nejvíc mi záleží na tom, abychom byli blízko a měli šanci. Pak se může stát cokoli – klidně vyhrajete poslední zápas a postoupíte.“
„Už při prvním postupu na World Baseball Classic jsme měli rozjetou podporu mládeže, po něm jsme ji ještě zintenzivnili. Moje teorie je, že každý úspěch musí znamenat ještě víc práce – musíme využít tu energii, peníze a nadšení k tomu, abychom dělali do hloubky věci, které teď nejsou vidět, ale projeví se za pět let. Skvělým důkazem je právě tým do 23 let, který na mistrovství světa vybojoval čtyři výhry z osmi zápasů,“ vyzdvihuje Chadim.
Sám přitom jako hráč účast na velké světové akci ani cenný kov z mistrovství Evropy nikdy nezažil. „Je to důkaz, že se nevzdáváme a jdeme dopředu. S naším tehdejším kapitánem Romanem Taldou jsme si vždycky říkali, jak moc bychom se chtěli na mistrovství světa podívat, ale nikdy se nám to nepovedlo. O to víc to teď přejeme té mladé generaci.“