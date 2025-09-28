Dominance a rekordní náskok. Golfisté Evropy v Ryder Cupu míří za obhajobou

„Tohle jsem nečekal. Vždy, když se Američané o něco pokusili, tak jsme to ustáli,“ řekl kapitán Evropy Luke Donald, jehož výběr už může o trofej připravit jen historický obrat. Podobnou ztrátu totiž ještě nikdo v Ryder Cupu nesmazal.
Evropský tým nerozhodili ani nenávistní fanoušci, kvůli kterým pořadatelé zvýšili bezpečnostní opatření. Nejčastějším terčem příznivců byl Rory McIlroy, který se dokonce jednou na diváky sprostě obořil: „Držte už, k...a, hubu.“
„Ať si lidé sami vyhodnotí, jestli to, co dělají, už je za hranou. Vždycky, když v Ryder Cupu hrajete venku, tak je to takové,“ řekl poté druhý hráč světového žebříčku ze Severního Irska. „Já jsem především pyšný na to, jak jsme se s atmosférou vyrovnali,“ dodal McIlroy.
Čím víc totiž atmosféra na hřišti ve Farmingdale houstla, tím lépe Evropané hráli. „Myslím, že sledujeme nejlepší puttování v historii. Trefují úplně všechno,“ prohlásil americký kapitán Keegan Bradley.
Naopak domácím se vůbec nedařilo a lídr žebříčku Scottie Scheffler si připsal nelichotivý rekord Ryder Cupu. Jako první golfista v moderní historii (od roku 1979) totiž prohrál všechny čtyři úvodní zápasy v turnaji.