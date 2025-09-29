Dramatický závěr Ryder Cupu. Tým Evropy obhájil triumf, velký náskok málem ztratil

Autor: ,
  0:22
Evropští golfisté obhájili vítězství v Ryder Cupu, i když mu závěrečný den soutěže vůbec nevyšel. Po dvou dnech vedl ve Farmingdale nad domácím výběrem USA rekordním rozdílem 11,5:4,5 a stačilo mu získat už jen 2,5 bodu. Nakonec vyhrál těsně 15:13.
Radost Shanea Lowryho po triumfu na Ryder Cupu.

Radost Shanea Lowryho po triumfu na Ryder Cupu. | foto: AP

Tyrrell Hatton a Tommy Fleetwood se radují z triumfu na Ryder Cupu.
Zklamaní američtí golfisté po porážce na Ryder Cupu.
Rory McIlroy a zbytek Týmu Evropa se raduje z triumfu na Ryder Cupu.
Rory McIlroy (vlevo) a Tommy Fleetwood v akci na Ryder Cupu.
8 fotografií

V jedenácti nedělních dvouhrách uspěl z Evropanů jen Švéd Ludvig Aaberg, který porazil Patricka Cantlaye. Trápení z předchozích dnů trochu napravil první hráč světa Scottie Scheffler, jenž zvítězil nad světovou dvojkou Rorym McIlroyem ze Severního Irska.

Předtím se postaral o nelichotivý rekord, když jako první golfista v moderní historii Ryder Cupu (od roku 1979) prohrál úvodní čtyři zápasy.

Radost fanoušků a Shanea Lowryho na Ryder Cupu.

Obhajobu trofeje zařídil evropskému týmu Ir Shane Lowry, který získal půl bodu v souboji s Russellem Henleym. Výběr kapitána Lukea Donalda se tím dostal na potřebných 14 bodů.

V závěrečných třech dvouhrách ještě mohli Američané skóre zremizovat. Vítězství Evropě zajistil Angličan Tyrrell Hatton ziskem půl bodu v duelu s Collinem Morikawou.

„Byl to jeden z nejtěžších dnů, jaké jsem kdy na golfovém hřišti zažil,“ řekl Hatton. „Dalo se to očekávat, mají úžasné hráče. Sobecky jsem doufal, že to nevyjde na mě. Mám fakt radost, že se nám povedlo vyhrát.“

Zklamaní američtí golfisté po porážce na Ryder Cupu.

Evropané ovládli 11 z posledních 15 Ryder Cupů. Donald vyhrál dva ročníky po sobě jako první kapitán od 80. let minulého století, kdy se to podařilo jinému Angličanovi Tonymu Jacklinovi.

„Tohle bylo nejstresovějších 12 hodin v mém životě. Věděli jsme, že to bude těžké, ale nečekali jsme, že až takhle,“ řekl Donald.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Minnesota vs. ChicagoHokej - - 29. 9. 2025:Minnesota vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.60
  • 4.20
  • 1.60
Carolina vs. NashvilleHokej - - 29. 9. 2025:Carolina vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
29. 9. 01:00
  • 1.85
  • 4.39
  • 3.26
Edmonton vs. VancouverHokej - - 29. 9. 2025:Edmonton vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
29. 9. 02:00
  • 1.70
  • 4.36
  • 3.88
De Minaur vs. MenšíkTenis - Čtvrtfinále - 29. 9. 2025:De Minaur vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
29. 9. 07:00
  • 1.38
  • -
  • 3.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Dramatický závěr Ryder Cupu. Tým Evropy obhájil triumf, velký náskok málem ztratil

Evropští golfisté obhájili vítězství v Ryder Cupu, i když mu závěrečný den soutěže vůbec nevyšel. Po dvou dnech vedl ve Farmingdale nad domácím výběrem USA rekordním rozdílem 11,5:4,5 a stačilo mu...

29. září 2025

Když mlčím, je zle! Inter cepuje kuřák a pán s helmou, co se učil znovu chodit

Premium

Od našeho zpravodaje v Itálii Také on, český fotbalový talent Samuel Grygar, si mohl v kabině juniorky Interu Milán před lety připadat jako jeden z žáků Cimrmanovy osmé cé, kde už sedmý rok hledají třídní knihu. Ředitel školy ve...

29. září 2025

Yamal se vrátil po zranění, hned připravil vítězný gól. A Barcelona opět vede ligu

Barcelona porazila v sedmém kole španělské fotbalové ligy doma Real Sociedad 2:1 a díky čtvrté výhře v řadě předstihla v čele tabulky Real Madrid. V úspěšném tažení pokračuje nováček Elche, který se...

28. září 2025  20:48,  aktualizováno  23:05

Fanoušci pískali, Koubek hráče hájil: Dřeli jako koně. Moje pozice? Nic neřeším

Pískot fanoušků se na hráče snášel už po zpackaném prvním poločase. Po porážce se Zlínem 0:1 pak fotbalisté z ochozů slyšeli pokřik: „Bojujte za Plzeň!“ Viktoria má za sebou další nepovedený večer....

28. září 2025  22:28

Coufal znovu produktivní, asistencí zajistil Hoffenheimu remízu s Freiburgem

Fotbalisté Hoffenheimu v pátém kole bundesligy uhráli ve Freiburgu remízu 1:1. Vladimír Coufal připravil vyrovnávací gól hostů a po brance před týdnem do sítě Bayernu Mnichov si připsal v novém...

28. září 2025  17:44,  aktualizováno  22:01

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

28. září 2025,  aktualizováno 

Adámek sestřelil snaživé Kladno: Další body? Super, ale takhle hrát nemůžeme

Úplně v popisu práce to nemá, přece jen jde o obránce. Ale Marian Adámek znovu ukázal, že ani podpora ofenzivy mu není cizí. V devátém kole extraligy předvedl dvě parádní individuální akce, jimiž...

28. září 2025

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

28. září 2025  14:45,  aktualizováno  20:48

Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po...

28. září 2025  20:31

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Penalta jako Panenka? Splněné přání, kluci mi to uznali, smál se kanonýr Chramosta

V první lize se Jan Chramosta postavil celkem ke čtrnácti pokutovým kopům a všechny proměnil. Poslední dva v domácím duelu 10. kola s Mladou Boleslaví, v němž zajistil fotbalistům Jablonce vítězství...

28. září 2025  20:05

Arsenal v nastavení zasadil smrtící ránu Newcastlu, Aston Villa slaví první výhru

Vypadalo to na třetí ztrátu z úvodních šesti kol, ale fotbalisté Arsenalu nakonec šlágr víkendového programu Premier League zvládli. V šesté minutě nastavení jim výhru 2:1 nad Newcastlem zajistil...

28. září 2025  14:50,  aktualizováno  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.