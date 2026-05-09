Těsný finiš a nový světový rekord. Fuksa vstoupil do sezony SP vítězně

Třiatřicetiletý Fuksa byl v Maďarsku suverénní. V pátek vyhrál rozjížďku i semifinále, v sobotním finále se od začátku držel ve vedoucí skupině a na posledních 250 metrech zaútočil.
Tempo s dvojnásobným celkovým vítězem Světového poháru udržel jen Petrov, kterého Fuksa nakonec porazil o pouhou setinu sekundy, rozhodnout musela cílová fotografie.
Český kanoista ovládl 19. závod Světového poháru v kariéře. Svůj světový rekord ze SP v německém Duisburgu vylepšil v sobotu o 52 setin sekundy.
Na dvoustovce se ve finále A představil Antonín Hrabal. Šestadvacetiletý reprezentant obsadil sedmé místo se ztrátou 1,28 sekundy na nejrychlejšího Sergeje Svinareva z Ruska.