Martin Fuksa a čtyřkajak jsou na Světovém poháru v Račicích ve finále pětistovky

Martin Fuksa, který v Račicích kvůli nemoci chyběl na nominačních závodech, se radoval z přímého postupu hned z úvodní jízdy. V rozjížďce na něj druhý Ťi Po-wen z Číny ztratil bezmála dvě sekundy. „Vítězství se počítá, takže super. Na druhou stranu ten můj výkon nebyl úplně stoprocentní, což doufám, že se zlepší s přibývajícími jízdami. Ale s prvním místem jsem samozřejmě spokojený a doufám, že to takhle půjde dál. Finiš jsem nejel na sto procent, jen jsem si hlídal toho Číňana,“ řekl Martin Fuksa.

Jeho mladší bratr Petr, jenž mezi elitou ve Světovém poháru závodí na singlkanoi poprvé, obsadil v rozjížďce s velkým odstupem třetí příčku. V semifinále díky silnému finiši nestačil jen na Ukrajince Pavla Altuchova, ale radost z postupu mu po několika minutách zhatila diskvalifikace. Vážení odhalilo, že je jeho nová loď o malinko lehčí, než předepisují pravidla.

U čtyřkajaků na olympijské pětistovce postupový klíč nedovoloval, aby se někdo dostal přímo z rozjížďky do finále. I elitní česká posádka tak musela absolvovat dvě jízdy. Nejdříve Češi vyhráli rozjížďku před silným Německem, které obměnilo jen jednoho člena ve zlatém kvartetu z olympijských her v Tokiu, a pak ovládli i semifinále o 26 setin před Kanaďany.

„Jsem opravdu s dneškem spokojený. Ráno jsme měli supr rozjížďku. Jeli jsme s olympijskými vítězi dost těsně, všichni jsme z toho měli dobrý pocit. To semifinále je vždycky o nervech, tam už jde o ten postup. My jsme nejeli tak ideální jízdu, ale jeli jsme takovou, abychom vyhráli. To se nám podařilo a zároveň jsme ušetřili co nejvíce sil do toho zítřku,“ uvedl Šlouf. Síly české kvarteto ušetřilo tím, že nejelo od začátku maximální tempo, ale spoléhalo na silný finiš.

Finále čtyřkajaků je na programu v sobotu v 11:38, Martina Fuksu čeká boj o medaile ve 12:29.