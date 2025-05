Fuksa nedal soupeřům šanci, Dostál získal bronz na SP mohutným finišem

Fuksa zvítězil stylem start – cíl. V Szegedu nenašel přemožitele, navázal na páteční triumfy z rozjížděk i semifinále a vyhrál s bezpečným náskokem 1,60 sekundy před Gabrielem Casadeiem z Itálie. Na Světovém poháru vybojoval 18. triumf a desátý na kilometru.

„Když jedete finále, tak vždycky pomýšlíte na nejvyšší umístění. Takže ani teď jsem neměl jiné očekávání. Jsem rád, že jsem to splnil. Super začátek sezony a jedeme dál,“ pochvaloval si v nahrávce pro média.

Pár desítek metrů před cílem už tušil, že vyhraje. „Jsem rád, že mě nikdo neohrožoval. Mám rád, když dojíždím do cíle a vím, že to asi klapne a můžu si tam lehce povolit. Tak to bylo i teď,“ liboval si dvaatřicetiletý český reprezentant.

Martin Fuksa míří do cíle závodu Světového poháru v maďarském Szegedu.

Po olympijském zlatu, kterým si splnil životní sen, je uvolněnější. „Už vím, že mám něco za sebou, ten vrchol mého snažení. Nejsem tak svázaný a vím, že i kdyby se něco nepovedlo, tak se nic neděje,“ dodal.

Dostál na všech třech mezičasech uzavíral finálové startovní pole, ale na závěrečné dvěstěpadesátce se prodral k medaili. Nestačil jen na vítěznou domácí hvězdu Bálinta Kopasze, svého předchůdce na olympijském trůnu, a Jihoafričana Hamishe Lovemorea. Za oběma zaostal o více než dvě sekundy.

Podobnou taktiku Dostál zvolil i v pátečních jízdách – rozjížďku z šesté pozice na posledním mezičase vyhrál, v semifinále se ve finiši vyhoupl z osmé příčky na druhou.

Josef Dostál slaví třetí místo v závodě Světového poháru v Szegedu.

Vývoj finále ho překvapil, ale pořád si jel vlastním tempem. „Nenechal jsem se vybičovat k tomu, abych přepálil. Samozřejmě ta forma nebyla jako na loňských olympijských hrách, jsem si toho moc dobře vědom,“ uvedl. Medaili i proto nečekal. „Je to pro mě neuvěřitelný výsledek, obrovské překvapení a takový malý zázrak. Vždycky zjara jezdím pomaleji. Ještě s tím, že letos mi vyloženě schází motivace. Vlastně je to trochu ostuda po tom, co jsem odtrénoval přes zimu a na jaře, že se mi takhle daří,“ dodal.

V další olympijské disciplíně obsadil čtyřkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, Vladimír Cerman, Radek Šlouf páté místo na pětisetmetrové trati. Od bronzu měla česká posádka odstup 1,5 sekundy.

Bronzový olympijský medailista z Tokia Šlouf se na mezinárodních závodech objevil po 20 měsících. Po MS a předolympijské regatě v Paříži v roce 2023 ho zastavily zdravotní problémy. „Měl jsem únavovou zlomeninu dvou žeber, natržené svaly v tom místě. Což se mi obnovilo po dvou měsících, když jsem se vracel. Pak ta pauza musela být ještě delší. Teď to vypadá, že je to stabilizované a že jsem zpátky,“ uvedl v nahrávce pro média.

Nucená pauza mu pomohla k psychickému odpočinku po zklamání z neúčasti čtyřkajaku na OH v Paříži. Po návratu trochu bojuje s nervozitou „Byl to druhý závod (po nominačním). Určitě se to zlepšilo. Jsem hrozně vděčný sobě, rodině i klukům, že jsem se zase mohl vrátit na tohle umístění,“ doplnil Šlouf.

Na neolympijské pětistovce kanoistů skončil šestý Jiří Minařík a na stejné pozici dopádloval bratr Martina Fuksy Petr na dvoustovce. Ve sprinterské disciplíně měla česká výprava v bojích o medaile dvojí zastoupení, Petr Tettinger při premiérové finálové účasti skončil osmý.