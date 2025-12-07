Rychlostním kanoistům bude nově šéfovat olympijský vítěz Doktor

Autor: ,
  11:00
Dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor se stal šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů. Ve funkci vystřídal Jana Boháče, informoval svaz v tiskové zprávě. Šampion z OH 1996 v Atlantě Doktor, který je zároveň sportovním ředitelem Českého olympijského výboru a šéfem olympijských misí, ve volbách neměl protikandidáta.
Nový šéf rychlostních kanoistů Martin Doktor (vlevo) se svým předchůdcem Janem...

Nový šéf rychlostních kanoistů Martin Doktor (vlevo) se svým předchůdcem Janem Boháčem. | foto: Český svaz kanoistiky

Martin Fuksa a s ním Martin Doktor, dvojnásobný vítěz z Atlanty 1996.
Kanoista Martin Fuksa suverénním způsobem vybojoval zlato. Ve finále na 1000...
Martin Doktor na Evropských hrách v Krakově
Martin Doktor na Evropských hrách v Krakově
6 fotografií

Boháč, jenž dříve byl i předsedou svazu, se tentokrát neucházel ani o pozici ve výkonném výboru. Po dvou zlatých medailích Martina Fuksy a Josefa Dostála na loňských olympijských hrách v Paříži a mnoha dalších úspěších se rozhodl vedení předat.

„Reprezentační šňůra medailí teď po 20 letech práce vygradovala. A symbolickým završením pro mě byla státní vyznamenání, která Pepa Dostál s Martinem Fuksou dostali letos. A bude se mi odcházet dobře i s tím vědomím, že sekce rychlostní kanoistiky je stabilizovaná. A její nové vedení bude pokračovat v načaté práci a ještě ji dokáže pozvednout,“ řekl funkcionář, který se letos stal předsedou České unie sportu.

Doktor novou roli považuje za velký závazek. „Rychlostní kanoistika je nyní na absolutním vrcholu, máme dva olympijské vítěze z jedněch her, spoustu dalších seniorských i juniorských úspěchů, funguje práce v klubech. Takže úkol pro nové vedení bude, abychom náš sport udrželi v co nejlepší kondici i nadále,“ slíbil.

Chce udržet systém juniorské i seniorské reprezentace, podporovat kluby, pracovat na pořádání mezinárodních akcí v Račicích včetně kandidatury na MS 2029 a starat se o udržitelné financování.

Prezident vyznamenal Navrátilovou Řádem bílého lva, ocenil i Fuksu či Kratochvíla

„Podporu od státu máme díky úspěchům relativně slušnou. Zároveň s jejím udržením chceme sehnat nové partnery a utvořit marketingovou strategii, která by nám pomohla získávat i finance ze soukromých zdrojů, protože ne vždy se dají státní peníze použít na to, co potřebujeme,“ uvedl.

Právě shánění finančních prostředků by měl být jeden z úkolů někdejšího reprezentačního kanoisty Filipa Dvořáka, který se nově také zapojí do vedení.

„Opravdu se těším na to, že se budu podílet na dalším rozvoji rychlostní kanoistiky jako takové, protože nebude jednoduché ji udržet na takové úrovni, na jaké teď je. Čtyřleté období, které máme před sebou, bude plné výzev. A jedna z nich je, aby do rychlostní kanoistiky začaly proudit více i jiné než státní peníze,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Cremonese vs. LecceFotbal - 14. kolo - 7. 12. 2025:Cremonese vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
7. 12. 12:30
  • 2.40
  • 3.03
  • 3.57
Jablonec vs. BohemiansFotbal - 18. kolo - 7. 12. 2025:Jablonec vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
7. 12. 13:00
  • 2.05
  • 3.49
  • 3.73
Elche vs. GironaFotbal - 15. kolo - 7. 12. 2025:Elche vs. Girona //www.idnes.cz/sport
7. 12. 14:00
  • 2.03
  • 3.56
  • 3.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Bursa a polohová štafeta na 4x50 metrů se v českém rekordu dostali do finále ME

Český plavec Jakub Bursa během závodu na MS v Singapuru

Jakub Bursa byl na mistrovství Evropy v krátkém bazénu nejrychlejší v rozplavbách polohového závodu na 400 metrů. V polském Lublinu tak poplave finále. Svůj český rekord zlepšil o více než dvě a půl...

7. prosince 2025  11:33

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Rychlostním kanoistům bude nově šéfovat olympijský vítěz Doktor

Nový šéf rychlostních kanoistů Martin Doktor (vlevo) se svým předchůdcem Janem...

Dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor se stal šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů. Ve funkci vystřídal Jana Boháče, informoval svaz v tiskové zprávě. Šampion z OH 1996 v...

7. prosince 2025

Hraje Beethovena, z hecu se naučil finsky. Tlakem okolí úspěchy nepřijdou, ví Bažant

Cyklokrosař Kryštof Bažant v pohárovém závodě v Kolíně,

Když se měl po základní škole rozhodnout, jestli dá přednost hudbě, nebo cyklistice, sport zvítězil na celé čáře. A byla to dobrá volba. Osmnáctiletý Kryštof Bažant sbírá úspěchy na světové scéně v...

7. prosince 2025  10:45

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Biatlon ONLINE: Stíhačka v Östersundu. Češky vyjedou z nadějných pozic

Sledujeme online
Lucie Charvátová dojíždí do cíle sprintu.

První sprint sezony Světového poháru nabídl vyrovnaný souboj s minimem chyb na střelnici a připravil tak ve švédském Östersundu půdu pro napínavou stíhačku. Z nadějných pozic v ní pojedou i tři české...

7. prosince 2025

Který fotbalový klub má nejhezčí vánoční svetr? Podívejte se na jejich výtvory

Evropské fotbalové velkokluby se před Vánocemi předhánějí v tom, kdo nabídne...

Evropské fotbalové velkokluby lákají na vánoční svetry. Fanoušci si mohou vybrat z tradičnějších modelů, ale i překvapivě dostupných variant s hravými zimními designy. Podívejte se, kolik stojí...

7. prosince 2025  9:30

Zase ty pády! Maděrová byla opět blízko medaile, nakonec zopakovala čtvrté místo

Zuzana Maděrová na trati paralelního obřího slalomu v čínském Mylinu.

Snowboardistka Zuzana Maděrová na Světovém poháru v Mylinu v Číně zopakovala v paralelním obřím slalomu čtvrté místo. Stejně jako v sobotním závodu jí ani tentokrát nevyšly semifinále a jízda o...

7. prosince 2025  9:01

Krejčí řídil výhru Atlanty ve Washingtonu, Golden State vítězí i bez hvězd

Ví Krejčí střílí na koš Washington Wizards.

Český basketbalista Vít Krejčí v NBA výrazně pomohl Atlantě k vítězství 131:116 nad Washingtonem, dal 14 bodů a z toho devět v klíčové chvíli zápasu, kdy se Hawks dostali do vedení. Za vyrovnaného...

7. prosince 2025  8:31

Nečekané zvraty i Schumacherovy excesy. Připomeňte si největší titulová dramata F1

James Hunt (vlevo) a Niki Lauda spolu bojovali o titul v roce 1976 do...

V dominantní éře Maxe Verstappena jste si možná zvykli, že se o králi formule 1 rozhoduje dlouho před koncem sezony. Ale letos je vše jinak! Mistra určí až závěrečná Velká cena v Abú Zabí. Ani...

7. prosince 2025  8:05

Nezastavitelný Nečas asistoval u tří gólů, Vaněček s Dobešem čisté konto neudrželi

Martin Nečas se raduje se spoluhráči.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra lídrů soutěže z Colorada 3:2 po prodloužení na ledě New York Rangers. Rozhodující akce se zrodila v 63. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil...

6. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  7. 12. 7:46

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem.

Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...

7. prosince 2025  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.