Mladí rychlostní kanoisté získali na úvod MS tři stříbra a bronz

dnes 20:06

První finálový den na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice přinesl české výpravě čtyři medaile. Stříbro v Rumunsku získali kajakář Tomáš Sobíšek, kanoista Jiří Minařík a kajakářka Barbora Galádová na kilometru mezi juniory, bronz přidala kajakářka Anežka Paloudová na téže trati v kategorii do 23 let.

Sobíšek v souboji o druhé místo za suverénním Maďarem Andrásem Redlem předčil o čtyři desetiny sekundy Španěla Pabla Sáncheze. „Vydařil se mi závěr, vůbec jsem nečekal, že takhle zajedu,“ uvedl Sobíšek v tiskové zprávě.

Závod juniorských kanoistů jasně ovládl Kubánec José Cordova, Minařík byl za ním druhý. „Finále pro mě bylo dost povedené. Rozjížďka se mi takhle vůbec nepodařila. Po mistrovství Evropy jsem byl dost unavený a nejezdilo se mi dobře,“ řekl Minařík. Na bronzovou medaili z račického ME navázala stříbrem Galádová, která díky výbornému závěru stáhla náskok vítězné Maďarky Vandy Zupkové na necelou sekundu. „Je to pro mě něco úplně neuvěřitelného. Byl to dlouhý a těžký závod, ale snažila jsem se jet tak, jak jsme se domluvili s trenérem,“ řekla Galádová. Čtyřkajak Kateřina Zárubová, Adéla Házová, Gabriela Hermély a Barbora Betlachová dojel na čtvrtém místě. Loňští juniorští medailisté Vilém Kukačka a Jan Vorel byli při prvním světovém měření sil na deblkajaku v kategorii do 23 let pátí.