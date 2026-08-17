Rychlostní kanoisté před MS: Dostála brzdí viróza, Fuksu čeká nabitý program

„Na mistrovství světa můžete získat 1,5násobek bodů, které dostanete v jiných závodech v sezoně,“ upozorňuje Pavel Hottmar, šéftrenér reprezentace.
„Kvalifikaci máme rozjetou zatím dobře, Martin Fuksa vyloženě dokonale a má maximální počet možných bodů. Klíčové pro naše reprezentanty bude se na mistrovství světa probojovat do finále, ale vzhledem k výkonnosti našich hvězd samozřejmě věříme i v medaile.“
Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté.
V roli bronzových mužů z červnového mistrovství Evropy v Montemoru-o-Velho se do závodu pustí deblkajak Jakub Špicar a Daniel Havel.
Největšími nadějemi jsou tradičně Fuksa, který na kánoi obhajuje titul na olympijském kilometru, a kajakář Josef Dostál, jenž loni v Miláně slavil světové zlato na pětistovce.
Dostála však před šampionátem trápí viróza, kvůli které musel vynechat několik tréninků. „Už jsem se cítil líp, ale taky to mohlo být i horší,“ uvedl na dálku při nominační tiskové konferenci. „Nemoc mě v pádlování nicméně omezuje, snad se do tréninku vrátím co nejdřív.“
V což věří i šéftrenér Hottmar: „Počítáme s tím, že na mistrovství světa startovat bude. Ale samozřejmě uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“
Olympijský šampion z Paříže 2024 nicméně v Poznani možná upraví program. Původně měl v plánu bojovat jak na pětistovce, tak na kilometru. Kvůli tréninkovému manku možná zvolí jen jednu distanci.
„Ale to záleží ještě na diskuzi s trenérem před závodem,“ doplnil Dostál. „Doufal jsem v přední umístění na kilometru a na trati 500 metrů jsem pomýšlel na obhajobu, ale pod tíhou dnešní situace si netroufám stanovovat cíle.“
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Fuksa vládne kanoistům na kilometru i dál. Opanoval třetí Světový pohár v řadě
To další zlatý muž z Paříže, Fuksa, žádné zdravotní trable neřeší. Před šampionátem se cítí ve formě a nabuzený. Není se co divit. Na mezinárodní scéně letos ovládl všech pět závodů a na evropském šampionátu slavil zlatý double.
O něj by mohl usilovat i na světovém vrcholu. V plánu má obě své distance a ještě debl s bratrem Petrem. „Poprvé v životě pojedu na mistrovství světa tři disciplíny, vždycky jsem jel jenom dvě. Tak jsem zvědavý, co to se mnou udělá,“ líčil majitel šestnácti medailí ze světových šampionátů.
Ale lehké obavy v něm panují. Nejvíc dumal, jestli jet pětistovku. Její páteční semifinále se totiž koná jen pár hodin před soubojem o medaile na kilometru.
„Samozřejmě jsme řešili, jestli by nebylo lepší dát prioritu kvalitě před kvantitou. Ale co, neřeším to. Každý den bych měl jet dvě jízdy. Doufám, že jsem tak trénovaný a mám takovou fyzičku, že to zvládnu,“ věří Fuksa. „Doufám, že na singlu se mi povede hezky a že na deblu se probojujeme do jednoho z finále.“
Výhodou by mohlo být, že Češi Poznaň znají. „Není tam vratný kanál, takže budou vlny od rozjíždějících se lodí,“ popisuje Havel, jenž se kromě deblu se Špicarem bude chtít k účasti na olympijských hrách přiblížit i se čtyřkajakem.
Martin Doktor, předseda sekce rychlostní kanoistiky svazu, si dokonce vybavil, jak tu při kvalifikaci na olympiádu v Londýně 2012 mladičký Fuksa potopil v semifinále loď.
„Ale už všichni víme, jak to tam vypadá a co nás čeká,“ pokračoval Havel. „Třeba v Račicích při trénincích většinou čekáme, až ostatní lodě projedou. Teď jsme nečekali a snažili se na vlny zvyknout.“
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