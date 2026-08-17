Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Rychlostní kanoisté před MS: Dostála brzdí viróza, Fuksu čeká nabitý program

Autor:
  19:28
Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském...

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru-o-Velho. | foto: ČTK

Rychlostní kanoista Martin Fuksa jede závod na 500 metrů na ME v...
Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na ME v Montemoru-o-Velho závod na 500...
Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na ME v Montemoru-o-Velho závod na 500...
Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy
22 fotografií
Od posledního Světového poháru v Montrealu uplynul skoro měsíc a půl, klidnější období už ale rychlostním kanoistům končí. Příští středu začíná mistrovství světa v Poznani. A důležité bude i vzhledem ke kvalifikačnímu olympijskému rankingu do Los Angeles 2028.

„Na mistrovství světa můžete získat 1,5násobek bodů, které dostanete v jiných závodech v sezoně,“ upozorňuje Pavel Hottmar, šéftrenér reprezentace.

„Kvalifikaci máme rozjetou zatím dobře, Martin Fuksa vyloženě dokonale a má maximální počet možných bodů. Klíčové pro naše reprezentanty bude se na mistrovství světa probojovat do finále, ale vzhledem k výkonnosti našich hvězd samozřejmě věříme i v medaile.“

Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté.

V roli bronzových mužů z červnového mistrovství Evropy v Montemoru-o-Velho se do závodu pustí deblkajak Jakub Špicar a Daniel Havel.

Největšími nadějemi jsou tradičně Fuksa, který na kánoi obhajuje titul na olympijském kilometru, a kajakář Josef Dostál, jenž loni v Miláně slavil světové zlato na pětistovce.

Josef Dostál v závodě SP v Szegedu.

Dostála však před šampionátem trápí viróza, kvůli které musel vynechat několik tréninků. „Už jsem se cítil líp, ale taky to mohlo být i horší,“ uvedl na dálku při nominační tiskové konferenci. „Nemoc mě v pádlování nicméně omezuje, snad se do tréninku vrátím co nejdřív.“

V což věří i šéftrenér Hottmar: „Počítáme s tím, že na mistrovství světa startovat bude. Ale samozřejmě uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.“

Olympijský šampion z Paříže 2024 nicméně v Poznani možná upraví program. Původně měl v plánu bojovat jak na pětistovce, tak na kilometru. Kvůli tréninkovému manku možná zvolí jen jednu distanci.

„Ale to záleží ještě na diskuzi s trenérem před závodem,“ doplnil Dostál. „Doufal jsem v přední umístění na kilometru a na trati 500 metrů jsem pomýšlel na obhajobu, ale pod tíhou dnešní situace si netroufám stanovovat cíle.“

Fuksa vládne kanoistům na kilometru i dál. Opanoval třetí Světový pohár v řadě

To další zlatý muž z Paříže, Fuksa, žádné zdravotní trable neřeší. Před šampionátem se cítí ve formě a nabuzený. Není se co divit. Na mezinárodní scéně letos ovládl všech pět závodů a na evropském šampionátu slavil zlatý double.

O něj by mohl usilovat i na světovém vrcholu. V plánu má obě své distance a ještě debl s bratrem Petrem. „Poprvé v životě pojedu na mistrovství světa tři disciplíny, vždycky jsem jel jenom dvě. Tak jsem zvědavý, co to se mnou udělá,“ líčil majitel šestnácti medailí ze světových šampionátů.

Ale lehké obavy v něm panují. Nejvíc dumal, jestli jet pětistovku. Její páteční semifinále se totiž koná jen pár hodin před soubojem o medaile na kilometru.

„Samozřejmě jsme řešili, jestli by nebylo lepší dát prioritu kvalitě před kvantitou. Ale co, neřeším to. Každý den bych měl jet dvě jízdy. Doufám, že jsem tak trénovaný a mám takovou fyzičku, že to zvládnu,“ věří Fuksa. „Doufám, že na singlu se mi povede hezky a že na deblu se probojujeme do jednoho z finále.“

Bratři Petr a Martin Fuksovi v závodě deblkanoí na Světovém poháru v Szegedu.

Výhodou by mohlo být, že Češi Poznaň znají. „Není tam vratný kanál, takže budou vlny od rozjíždějících se lodí,“ popisuje Havel, jenž se kromě deblu se Špicarem bude chtít k účasti na olympijských hrách přiblížit i se čtyřkajakem.

Martin Doktor, předseda sekce rychlostní kanoistiky svazu, si dokonce vybavil, jak tu při kvalifikaci na olympiádu v Londýně 2012 mladičký Fuksa potopil v semifinále loď.

„Ale už všichni víme, jak to tam vypadá a co nás čeká,“ pokračoval Havel. „Třeba v Račicích při trénincích většinou čekáme, až ostatní lodě projedou. Teď jsme nečekali a snažili se na vlny zvyknout.“

Nominace Česka na MS v rychlostní kanoistice:

Muži:
K1 200 m: Vladimír Cerman, K1 500 a 1000 m: Josef Dostál, K2 500 m: Jakub Špicar, Daniel Havel, K4 500 m: Jakub Brabec, Daniel Havel, Jakub Špicar, Radek Šlouf, C1 200 m: Antonín Hrabal, C1 500 a 1000 m: Martin Fuksa, C2 500 m: Martin Fuksa, Petr Fuksa, C4 500 m: Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal, Zbyněk Pták, K1 5000 m: Tomáš Sobíšek, C1 5000: Robin Hirsch.

Ženy:
K1 200 m: Barbora Sovová, K1 500 a 1000 m: Barbora Betlachová, K2 500 m: Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, K4 500 m: Anežka Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková, Eliška Betlachová, C1 200, 500 a 5000 m: Denisa Řáhová, C2 500 m: Denisa Řáhová, Kamila Šímová, K1 5000 m: Kateřina Milová.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
La Coruňa vs. ElcheFotbal - 1. kolo - 17. 8. 2026:La Coruňa vs. Elche //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 3.90
  • 9.00
Nosková vs. TausonováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 17. 8. 2026:Nosková vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
17. 8. 21:50
  • 1.37
  • -
  • 3.18
Lehečka vs. FilsTenis - Dvouhra - 3. kolo - 17. 8. 2026:Lehečka vs. Fils //www.idnes.cz/sport
17. 8. 23:00
  • 2.33
  • -
  • 1.63
Hijikata vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 3. kolo - 17. 8. 2026:Hijikata vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
17. 8. 23:00
  • 3.96
  • -
  • 1.26
Brunclík vs. KumstátTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Brunclík vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
18. 8. 10:00
  • 2.23
  • -
  • 1.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Ústečtí fotbalisté promarnili šanci vévodit druhé lize, v Třinci jen remizovali

Ústí nad Labem, 7. 8. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Česká Lípa, 3. kolo 2....

Fotbalisté Ústí nad Labem v závěrečném utkání 4. kola druhé ligy remizovali 0:0 v Třinci a nevyužili možnost ujmout se vedení v tabulce. Neporažení Severočeši se posunuli na čtvrtou příčku se ztrátou...

17. srpna 2026  20:27

Nosková vs. Tausonová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Linda Nosková dává ve wimbledonském finále průchod emocím.

Linda Nosková si dnes v Cincinnati zahraje 3. kolo, soupeřkou je neoblíbená Clara Tausonová. Dokáže ji wimbledonská šampionka konečně porazit? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

17. srpna 2026  20:26

Rychlostní kanoisté před MS: Dostála brzdí viróza, Fuksu čeká nabitý program

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském...

Od posledního Světového poháru v Montrealu uplynul skoro měsíc a půl, klidnější období už ale rychlostním kanoistům končí. Příští středu začíná mistrovství světa v Poznani. A důležité bude i vzhledem...

17. srpna 2026  19:28

Vítěz Czech Tour míří za Bittnerem. August bude jezdit v týmu Pinarello-Q36.5

Andrew August přebírá po druhé etapě žlutý dres.

Americký cyklista Andrew August bude od příští sezony jezdit za tým Pinarello-Q36.5, kam míří i Pavel Bittner. Švýcarská stáj v pondělí oznámila, že s čerstvým vítězem Czech Tour podepsala smlouvu na...

17. srpna 2026

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

17. srpna 2026  17:51

Ironmana zvládla i bez ruky. Přijala jsem sama sebe, to je mé vítězství

Handicapovaná triatlonistka Petra Václavková.

Za každým startovním číslem nedělního královéhradeckého závodu Ironman 70.3 se skrývá jedinečný příběh. Když dnes Petra Václavková stojí na startu triatlonu nebo překážkového závodu, působí...

17. srpna 2026  17:40

Anděly tmelil Survivor. Hvězda tuší: Suverenita je fuč, o titul bude pořád boj

Most, 2.11.10. 2024, Most - Michalovce, zápas házenkářské interligy žen. Adéla...

Jen je nechte, ať se bojí! Ze samozřejmosti se stala nejistota, házenkářky Mostu po minulé sezoně ztratily patent na titul – a paradoxně jim to může pomoct. „Doufám, že nám to vrátí hlad!“...

17. srpna 2026  12:48,  aktualizováno  17:22

ODPÍSKÁNO: Zákrok na Pulkraba penaltový nebyl, říká expert. Co přehmaty v Ostravě?

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Potlesk pro Matěje Pulkraba, útočníka teplických fotbalistů, za férový přístup v ligovém utkání na Spartě. „Jeho chování je dobré ocenit. Nemyslel na nějaký pád, kterým mohl získat výhodu pokutového...

17. srpna 2026  17:02

Sestřihy 4. kola Chance Ligy: Slavia poprvé klopýtla, Plzeň slaví první výhru

Sestřih zápasu
Fotbalisté plzeňské Viktorie a jejich gólová radost.

I po čtvrtém kole vévodí tabulce fotbalové Chance Ligy pražská Slavia, přestože poprvé nevyhrála. Dva body jí za remízu 1:1 sebral Slovan Liberec. Naopak Plzeň poprvé v ročníku vyhrála, doma udolala...

17. srpna 2026  16:18

Slavia nevypadala neporazitelně. Měli jsme na víc, soudí Hůlka po remíze

ilustrační snímek

V Liberci je teprve měsíc, ale už se stal obráncem číslo jedna. Lukáš Hůlka proti Slavii opět nastoupil v základní sestavě a před téměř vyprodaným stadionem pomohl Slovanu získat cenný bod do tabulky...

17. srpna 2026  15:48

Měl být útočnou zbraní, ale odehrál jen sedm zápasů. Beauguel v Artisu končí

Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.

Francouzský útočník Jean-David Beauguel po necelém roce končí v Artisu Brno. Bývalého krále střelců české ligy v angažmá limitovaly vleklé zdravotní problémy. Ještě v neděli trenér Roman Nádvorník...

17. srpna 2026  15:28

Špičkový golf i vydatný program. Albatross hostí Amundi International Trophy U21

Albatross Golf Resort.

Od 20. do 22. srpna se na hřišti Albatross Golf Resort uskuteční první ročník mezinárodního turnaje Amundi Albatross International Trophy U21. Hráči a hráčky do 21 let budou bojovat o body do...

17. srpna 2026  15:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×