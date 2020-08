Evropský šampionát rychlostních kanoistů v říjnu v Rumunsku nebude

O evropské medaile měli rychlostní kanoisté původně závodit na začátku června, ale kvůli šíření covidu-19 se šampionát podobně jako drtivá většina jiných sportovních akcí nemohl uskutečnit.

Začátkem července pro ME našla ECA náhradní říjnový termín, ale i z toho nakonec sešlo. Důvodem bylo doporučení zdravotníků zohledňující aktuální šíření koronaviru v Evropě i cestovní omezení, která mezi řadou evropských zemí přetrvávají.

Účast špičkových českých závodníků na kontinentálním šampionátu byla kvůli jeho pozdnímu termínu nejistá. Úřadující vicemistr světa kajakář Josef Dostál zakončil sezonu už na přelomu července a srpna na republikovém šampionátu a podzim plánuje věnovat olympijské přípravě. O podzimním startu pochyboval i elitní kanoista Martin Fuksa.

V evropském mezinárodním kalendáři poznamenaném koronavirem zůstává pro letošek už jen zářijový závod olympijských nadějí v maďarském Szegedu. Tamtéž by se měl na konci září uskutečnit závod Světového poháru v rychlostní kanoistice.

Naopak vodní slalomáři by o kontinentální šampionát neměli přijít. S konáním ME v Praze, které by mělo být od 18. do 20. září, evropská federace nadále počítá.