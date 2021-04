Rychlostní kanoisté budou nakonec bojovat o evropské medaile v Poznani

Němečtí pořadatelé se museli organizace vzdát, protože místní úřady při aktuální nepříznivé zdravotní situaci konání šampionátu nepovolily. Rychlostní kanoisté by bývali přišli o ME druhým rokem po sobě. Loni byl zrušen šampionát v rumunském Bascově, který byl nejprve odložen z června na říjen a nakonec se nekonal vůbec.

Tentokrát se podařilo na poslední chvíli najít náhradního pořadatele. „Bylo několik kandidátů a ECA se rozhodla přeložit mistrovství Evropy do Poznaně s nadějí, že pandemie už nezpůsobí žádné další problémy,“ uvedla ECA na svém webu.

Stejné dějiště bude hostit od 24. do 27. června také mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let. Mezinárodní sezona v rychlostní kanoistice se má rozběhnout v polovině května Světovým pohárem v Szegedu.