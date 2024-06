Kajakářka Paloudová skončila na ME těsně čtvrtá v závodě na 1000 metrů

Paloudová přibližně před měsícem skončila v Szegedu druhá na kilometru v závodě Světového poháru. Dnes bojovala s nejlepšími i na kontinentálním šampionátu, ale na cenný kov nedosáhla. I čtvrtá příčka je jejím dosud nejlepším výsledkem na ME.

České ženy na medaili z ME v rychlostní kanoistice čekají devatenáct let od bronzu kajakářky Michaly Strnadové na kilometru v Poznani 2005. Od té doby reprezentantky posbíraly jedenáct čtvrtých míst. Před Paloudovou to byla naposledy Anna Kožíšková rovněž na kilometru kajakářek, jež skončila těsně pod stupni vítězů v letech 2016 až 2018. Paloudovou čeká na ME ještě finále olympijské pětistovky, kam postoupila z prvního místa v dnešním semifinále.

Deblkajak Vladimír Cerman, Jiří Humhal skončil sedmý na kilometru, což je aktuálně už neolympijská disciplína. Kanoistka Denisa Řáhová byla na rovněž neolympijské pětistovce devátá. Do dnešního finálového programu z českých reprezentantů zasáhne ještě kanoista Petr Fuksa, jehož dvoustovka je na programu v 16:42.

Z dopoledních semifinále se kvalifikovali do finále A deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel na olympijské pětistovce a čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Vilém Kukačka, Jan Vorel, Martin Sobíšek na neolympijském kilometru. O medaile pojedou v sobotu.