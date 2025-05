Fuksa po pátečním vítězství na neolympijské pětistovce navázal na kilometru na triumfy z rozjížděk i semifinále a vyhrál s bezpečným náskokem 1,21 sekundy před druhým Italem Carlem Tacchinim. Na Světovém poháru vybojoval olympijský vítěz z Paříže jubilejní dvacáté prvenství, na kilometru slavil pojedenácté.

„Ač jsem to nečekal, tak ten kilák byl v mojí režii. Věděl jsem, že italští kluci mi pojedou na vlně a pak se mě budou snažit předjet. To se stalo, ale nenechal jsem si to vzít. Asi jsem fakt už víc kilákovej typ,“ řekl Fuksa v nahrávce pro média.

Další loňský olympijský šampion Dostál v Poznani nestačil pouze na Maďara Bálinta Kopasze, za kterým zaostal o 52 setin. Stříbrem vylepšil dvě třetí místa z úvodního Světového poháru v Szegedu. Denisa Řáhová dojela ve finále kanoistek na 500 metrů poslední devátá.

„Dobře jsem si to rozvrhnul. Čas, co mi říkal trenér, byl ideálně zajetý. Rychleji jsem asi o moc nemohl. Na jaře je to určitě nejrychlejší čas, co jsem kdy jel, takže zatím velká spokojenost,“ uvedl Dostál.