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Fuksa získal zlatý double. Český kanoista vyhrál na ME také závod na 500 metrů

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  10:37aktualizováno  11:04
Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V portugalském Montemoru-o-Velho zopakoval individuální double z roku 2013, v sobotu byl nejrychlejší na kilometru. Olympijský šampion ještě v neděli pojede s bratrem Petrem finále A deblkanoí na olympijské distanci 500 metrů.

Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru-o-Velho. | foto: ČTK

Mezi kanoisty jel Fuksa pětistovku v této sezoně poprvé, na Světových pohárech ji vynechával. V první polovině finále si soupeře kontroloval, na poslední dvoustovce zrychlil a dostal se do čela. Vyhrál o 0,775 sekundy před Rusem Alexejem Korovaškovem.

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V nahrávce pro média Fuksa uvedl, že cesta k dalšímu titulu nebyla úplně jednoduchá. „Od začátku jsem se do toho úplně nestrefoval, takže první polovina nebyla úplně ideální. Pak jsem věřil, že ve finiši budu snad mít na všechny,“ řekl třiatřicetiletý český reprezentant.

Zlatou medaili mu pověsil na krk další olympijský šampion z Paříže Josef Dostál. Český kajakář už má na mistrovství Evropy volno a jako člen komise sportovců požádal o zařazení mezi předávající pro medailové ceremoniály. Příležitost dostal v závodě kanoistů na 500 metrů, kde se očekával Fuksův úspěch.

Kanoistka Denisa Řáhová obsadila na pětistovce čtvrté místo, což je její nejlepší výsledek na ME. Na bronzovou Maďarku Reku Opavszkou ztratila 0,855 sekundy. „Určitě mě to trochu mrzí, byl to kousek. Ale chtěla jsem být do pátého místa a to se splnilo, takže jsem spokojená,“ řekla.

V neděli ji ještě čeká finále deblkanoí na 500 metrů, do něhož nastoupí s Kamilou Šímovou, a závěrečný pětikilometrový závod na singlu.

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