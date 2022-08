Nedal jsem soupeřům ani čuchnout, těší Dostála. Na ME zkusí pět kilometrů

Davídek: Je potřeba dát Pepovi nový impuls Kdysi společně trénovali, nyní funguje Pavel Davídek jako Dostálův trenér. Vystudovaný fyzioterapeut staví na přátelském vztahu, který s kajakářem má. „Pavel mě velmi dobře zná a ví, co potřebuji,“ pochvaluje si Dostál. Davídek tak pro něj byl i přes minimum trenérských zkušeností jasnou volbou. „Na první trénink jsem si zapomněl vzít stopky,“ přiznává novopečený trenér s úsměvem. Trenér Pavel Davídek (vpravo) a jeho svěřenec Josef Dostál Když jste dostal nabídku od Josefa, musel jste přemýšlet, jestli ho chcete trénovat?

Ne, o tom jsem vůbec nepřemýšlel. Přišlo to náhle, ale výměna trenéra vždycky přijde náhle. On mě o o to vlastně poprosil. Já jsem byl fyzioterapeut v jeho týmu, takže jsem cítil, jaká je tam nálada. Byla tak špatná, že s tou změnou přišlo velké uvolnění i pro mě. Jak probíhá váš přerod z fyzioterapeuta na trenéra?

Ještě teď mi přijde, že mi chybí dvě ruce. Z té vody to vypadá hrozně jednoduše – trenér jen změří čas, a pak řekne jak to vypadá. Ale já jsem chtěl měřit průjezdy, do toho dávat pokyny, k tomu řídit člun nebo jet na kole. Samozřejmě první tréninky jsem všechno najednou nezvládal, takže jsem změřil čas špatně, což Pepa okamžitě poznal. Ale postupně se do toho dostávám. Neplánujete nějaké trenérské doučování?

To úplně ne, ale mám v hlavě pár myšlenek směrem k olympiádě. Ty bych chtěl zkonzultovat s lidmi, se kterými jsem se potkal ve svém postgraduálním studiu. Také bych si chtěl promluvit s pár lidmi i o fyziologii a psychologii. Chtěl bych načerpat řadu dalších informací, abych trénink ještě obohatil a posunul dál. Třeba nám to nepřinese nic a třeba to přinese další medaile. Když jste sám závodil, jaký trenérský přístup vám vyhovoval?

S Pepou jsme měli stejného trenéra, takže jsme si dost notovali. Můj první trenér byl hodně rázný, hodně přísný, a teď s ním mám dost vřelý vztah, ale jako mládežník jsem to nedokázal pochopit. Já teď volím takový mírnější přístup a v osobní rovině. Jsme kamarádi, takže trénink tak vedeme. Ale také vím, jaké věci mu vadili u předchozího trenéra, ty se snažím neopakovat. Někdy vidím, že nesouhlasí, ať už to řekne, nebo to poznám z nonverbálních posunků. Tak se ho na to zeptám, a pak vše řešíme domluvou, což je vůbec nejlepší. K čemu takhle zkušený sportovec potřebuje trenéra?

Je potřeba mu dát nový impuls, který se v tréninku těžko hledá. Je to otrocká a těžká práce. On musí ty kilometry napádlovat, a do toho je potřeba vložit něco, co ho bude bavit. Například se nám stalo v Livignu, že jsme měli jet dvě hodiny na kole do kopce, přitom Pepa nerad šlape na kole. Ale najednou přišel s tím, že nahoře je jezero a možná tam budou ryby. Jako vášnivý rybář vzal do batohu pruty a v první půlce kopce jsem ho vůbec nestíhal, protože on viděl jen ty ryby a byl úplně zblázněný. Bylo to výborné odvedení pozornosti a fungovalo to líp, než kdyby ten batoh s pruty nevezl. Chtěl byste trénovat i někoho jiného než jen svého kamaráda?

Určitě ano. Spíš kvůli Pepovi by bylo vhodné vložit někoho dalšího do tréninku. Nicméně vidím, že bych tomu člověku nemohl dát tolik energie, co zvládám dávat Pepovi. V lidské i tréninkové rovině, protože trénink je potřeba přizpůsobit schopnostem a jeho cílům konkrétního závodníka. A každý má cíl jinde, takže by to bylo pro mě obtížné. Upřímně, jsem v tuhle chvíli rád, že jsme jen dva.