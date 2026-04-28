Nový člen týmu? Zlepšovač nálady, ale i budíček. Dostál o roli otce a kajakáře

Na předsezonní tiskovou konferenci dorazili v náručí se synkem Jonatánem. Ten si pak hrál s mikrofonem, lezl po zemi a šplhal na stupínek, na němž byl postavený stůl. „Unavit se nedá. Unaví jen rodiče,“ rozesmáli se kajakáři a snoubenci Josef Dostál a Anežka Paloudová.
Reprezentanti v rychlostní kanoistice Josef Dostál a Anežka Paloudová a jejich syn Jonatán na setkání s novináři před startem nadcházející sezony | foto: ČTK

I v duchu skloubení přípravy, závodění a péče o potomka se pro ně ponesou nadcházející měsíce.

Jonatán se jim narodil na začátku července, Dostál posléze závodil a na mistrovství světa získal zlato na pětistovce, Paloudová však celou loňskou sezonu vynechala.

Nyní se už pustí do akce oba. Navíc po změnách v kvalifikačním procesu pro olympijské hry v Los Angeles 2028 musí objet kompletní kalendář. Čeká je mistrovství světa i Evropy, Světové poháry včetně toho v Kanadě.

„Starý systém, kdy se stačilo připravit na jeden závod, a to mistrovství světa, mi vyhovoval víc,“ pokrčí rameny olympijský vítěz z Paříže. „Raději bych byl během některých závodů doma s Anežkou. Přece jen v kanoistice toho mám za sebou už hodně, život plyne dál a chtěl bych si užívat i jiné radosti. Ale bohužel to nejde.“

Jonatán bude po závodech cestovat s nimi. Až se na začátku května rozjede v maďarském Szegedu elitní seriál, v době jejich závodění ho bude hlídat Dostálova sestra a zároveň pomoc přislíbila i parťačka Paloudové.

Tenhle model si vyzkoušeli už při českých nominačních závodech minulý týden a zároveň i na soustředěních. „S malým jsme byli neustále u sebe. Jak v Seville, v Americe, tak v Sabaudii v Itálii,“ jmenuje Dostál předsezonní kempy. „Malý nemá rád cestování v autě, tak bylo dobré, že jsme všude mohli létat letadlem, protože tolik nekřičel.“

I samotné trénování je samozřejmě odlišné. Dřív byl zvyklý po práci na vodě jen odpočívat a mohl se věnovat pouze sobě. Nyní? Čeká ho péče ještě o další duši, která se co do zápřahu kolikrát vyrovná pádlování.

„Mentální pohodě to pomůže, ale fyzická občas trpěla,“ usměje se Dostál. „Nový člen týmu je perfektní zlepšovač nálady, ale po nocích taky zajímavý budíček. Ale ne, neměnil bych. Na roli otce si pořád zvykám, ale je bezvadná. Na soustředění s námi byli zase prarodiče, tak nám dost pomáhali oni a všechno skloubit šlo.“

A Paloudová doplní: „Jestli Pepa říká, že to bylo fyzicky náročné, tak pro mě ještě víc. Když jsem otěhotněla, neměla jsem cíl se ke kanoistice vrátit. Říkala jsem, že by to bylo fajn, ale nechala jsem rozhodnutí na miminku. Jonatánek je ale naštěstí moc společenský a na loděnici je nadšený. Díky tomu mi sportovní snažení zjednodušuje.“

Přípravu si oba pochvalují a věří, že jsou na sezonu připraveni. Dostál na českých nominačních závodech ovládl jak pětistovku, tak olympijský kilometr. Paloudová si během nich zazávodila vůbec poprvé od porodu, tak si žádné velké cíle nedávala.

„Nominační závody hodnotím celkově kladně,“ povídá pětinásobný olympijský medailista. „Vyhrál jsem kilometr i pětistovku, byť s výkony jsem zas tak spojený nebyl. Ale důvod byl jasný. Jel jsem s rýmičkou, což je pro muže těžká nemoc, a formu ladíme až na Světové poháry, takže jsme pořád dost trénovali.“

„Příprava proběhla skvěle,“ přikývl kouč Pavel Davídek. „Sám mám čtyři děti. Taky zastávám myšlenku, že rodinná pohoda je důležitá. A Jonatánek to vážně zvládá dobře. Nejlepší historku, kterou s ním mám, je, když jsme přiletěli do USA. Všichni hrozný jet lag, rozespaní, vyčerpaní, on se ale jakoby nic smál a byl v pohodě. Pro Pepu jsme hledali svěží vítr a nové výzvy, tak je našel v Jonatánovi. A i Anežka se s tím skvěle popasovala.“

Paloudová trénovala dlouho v průběhu těhotenství, což ji v návratu pomohlo. Byť první týdny tréninků po porodu vůbec jednoduché nebyly.

„Až mě překvapilo, jak moc je moje tělo slabé. Vzpomínám si, když jsme šli kolem hřiště, kde byla hrazda, a já nebyla schopná udělat dva shyby. Týden co týden jsem se ale rychle zlepšovala, což mě motivovalo dál. I tohle byly nové pocity. Přece jen v životě profesionála se už takhle rychle nikdy nelepšíte a každé procento, které k výkonu přidáte, stojí hrozně moc úsilí.“

V jaké formě oba jsou, se ukáže už brzy.

